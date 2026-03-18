Des allégations de comportements sexuels inappropriés visant Cesar Chavez, figure emblématique du mouvement ouvrier aux États-Unis, ont été rendues publiques, suscitant une vive émotion au sein du syndicat qu’il avait cofondé.

Le syndicat United Farm Workers (UFW) a annoncé qu’il ne participerait pas aux célébrations annuelles en hommage à Chavez, à la suite de ces accusations. L’organisation a indiqué avoir été informée d’allégations évoquant des comportements « incompatibles avec ses valeurs ».

Selon la Fondation Cesar Chavez, qui gère notamment des sites commémoratifs en Californie, les faits présumés remonteraient à la période où Chavez dirigeait le syndicat, fondé en 1962.

Les accusations portent notamment sur des comportements inappropriés envers de jeunes femmes, voire des mineures. Le syndicat a toutefois précisé qu’il ne disposait d’aucun témoignage direct ni d’éléments concrets confirmant ces faits à ce stade.

Dans un communiqué, l’UFW a souligné que certaines allégations relevaient de la sphère privée, mais a reconnu la gravité particulière des accusations impliquant de potentielles victimes mineures, qualifiées de « bouleversantes ».

Ces révélations viennent ébranler l’image d’une figure historique largement célébrée pour son engagement en faveur des droits des travailleurs agricoles, et pourraient relancer le débat sur l’héritage de Cesar Chavez aux États-Unis.