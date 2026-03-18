Les États-Unis intensifient leurs efforts pour sécuriser leurs approvisionnements en engrais, perturbés par la guerre en Iran, en se tournant notamment vers le Venezuela et le Maroc, a indiqué mardi la Maison Blanche.

Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national, a précisé que Washington avait accordé des licences au Venezuela afin d’augmenter sa production d’engrais. Des discussions sont également en cours avec le Maroc, acteur clé du marché mondial des phosphates.

Ces initiatives visent à limiter l’impact des perturbations logistiques provoquées par le conflit, notamment dans le Golfe, région stratégique pour les exportations d’engrais azotés. Depuis le début des hostilités, les chaînes d’approvisionnement ont été fortement affectées.

La baisse des flux a entraîné une hausse rapide des prix, qui ont augmenté de plus d’un tiers en quelques semaines, faisant craindre des répercussions importantes pour les agriculteurs américains et les marchés agricoles mondiaux.

Kevin Hassett a reconnu que ces mesures ne permettraient pas d’effacer les perturbations déjà en cours, mais qu’elles pourraient en atténuer les effets. Il a décrit cette stratégie comme une forme de protection visant à garantir une certaine stabilité de l’approvisionnement.

Parallèlement, des discussions internationales se poursuivent pour sécuriser les routes commerciales, notamment dans le détroit d’Ormuz, afin d’éviter une aggravation de la crise alimentaire et énergétique mondiale.