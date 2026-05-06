Démonstration de force en mer de Chine méridionale : le Japon tire un missile lors d’exercices militaires avec ses alliés

Le Japon a procédé à un tir de missile dans le cadre d’exercices militaires conjoints menés avec les États-Unis, les Philippines et l’Australie dans le nord des Philippines, à proximité de la mer de Chine méridionale. Cette démonstration de force s’inscrit dans un contexte de tensions régionales croissantes, notamment avec la Chine.

Le tir a été effectué lors des manœuvres annuelles « Balikatan », qui rassemblent traditionnellement les forces américaines et philippines, mais qui incluent désormais d’autres partenaires. À cette occasion, un missile japonais de type 88, tiré par les Forces terrestres d’autodéfense, a atteint un navire désarmé de la marine philippine utilisé comme cible.

Ces exercices visent à renforcer la coopération militaire entre les alliés et à améliorer leur capacité de réponse face à d’éventuelles menaces dans la région Indo-Pacifique. Ils illustrent également l’engagement croissant du Japon dans des opérations de sécurité collective au-delà de ses frontières.

Le président philippin a suivi les opérations à distance depuis un quartier général militaire, soulignant l’importance stratégique accordée à ces manœuvres. La participation de plusieurs pays reflète une volonté commune de consolider leurs capacités de dissuasion.

La Chine a rapidement réagi en critiquant ces activités militaires, qu’elle considère comme une source de déstabilisation dans une zone déjà marquée par des différends territoriaux. Pékin s’oppose régulièrement à ce type d’exercices, qu’il perçoit comme dirigés contre ses intérêts.

Dans ce climat tendu, ces manœuvres militaires apparaissent comme un signal fort envoyé par les alliés, déterminés à affirmer leur présence et leur coordination dans une région stratégique au cœur des rivalités géopolitiques.