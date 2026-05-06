Liban–Israël : Nawaf Salam refroidit les espoirs d’un sommet, malgré les pressions internationales

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a estimé qu’il était prématuré d’envisager une rencontre de haut niveau entre le Liban et Israël, douchant les espoirs d’une avancée diplomatique rapide dans un contexte régional sous haute tension. Cette déclaration intervient alors que certains responsables internationaux, dont Donald Trump, évoquaient récemment la possibilité d’un tel rapprochement.

Dans des propos relayés par l’Agence nationale de presse libanaise, Nawaf Salam a souligné que toute perspective de dialogue devait d’abord reposer sur un renforcement effectif du cessez-le-feu. Selon lui, cette condition constitue un préalable indispensable avant l’ouverture de nouvelles discussions entre représentants libanais et israéliens, notamment dans le cadre de rencontres à Washington.

Sur le terrain, la situation reste fragile. Malgré l’annonce d’un cessez-le-feu négocié sous l’égide des États-Unis le 16 avril, les hostilités persistent dans le sud du Liban, où des affrontements opposent régulièrement Israël au Hezbollah, mouvement soutenu par l’Iran. Cette instabilité complique toute tentative de relance diplomatique.

Le chef du gouvernement libanais a également rappelé que la revendication minimale de Beyrouth restait l’établissement d’un calendrier clair pour un retrait israélien. Cette exigence reflète la position officielle libanaise dans un conflit marqué par des décennies de tensions et d’affrontements.

Depuis le déclenchement des hostilités début mars, après des tirs du Hezbollah en soutien à l’Iran, les autorités libanaises, sous la direction de Nawaf Salam et du président Joseph Aoun, ont engagé des contacts d’un niveau inédit avec Israël. Ces démarches traduisent toutefois de profondes divisions internes au Liban, notamment entre le Hezbollah et ses opposants politiques.

Dans ce contexte incertain, les perspectives d’une rencontre officielle entre hauts dirigeants des deux pays apparaissent encore lointaines, malgré les appels à la désescalade et à la reprise du dialogue portés par la communauté internationale.