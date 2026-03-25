Crise énergétique : l’Asie ressort les recettes du COVID pour faire face aux pénuries de carburant

Les pays asiatiques envisagent de réactiver certaines mesures adoptées pendant la pandémie de COVID-19 pour atténuer l’impact de la crise mondiale des carburants provoquée par la guerre en Iran.

Fortement dépendante des importations transitant par le détroit d’Ormuz, aujourd’hui largement bloqué, l’Asie se retrouve en première ligne. La région absorbe plus de 80 % du pétrole brut qui passe habituellement par cette voie stratégique.

Face à cette situation, plusieurs gouvernements étudient des solutions visant à réduire la consommation d’énergie, notamment le recours accru au télétravail.

En Corée du Sud, cette option est déjà à l’étude, tandis que les Philippines envisagent de réduire la semaine de travail pour certains fonctionnaires afin de limiter les déplacements.

D’autres pays comme le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande travaillent sur des mesures de soutien économique pour amortir le choc sur les ménages et les entreprises.

L’Agence internationale de l’énergie a également appelé à des actions concrètes pour réduire la demande, recommandant notamment le télétravail et la limitation des voyages aériens.

Parallèlement, une libération massive de réserves stratégiques, estimée à environ 400 millions de barils, a été approuvée pour tenter de stabiliser les marchés.

Cette mobilisation rappelle les réponses d’urgence mises en place lors de la pandémie, mais souligne surtout la gravité de la crise actuelle, qui menace durablement les approvisionnements et pourrait peser lourdement sur l’économie mondiale.