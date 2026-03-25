Italie : démissions en chaîne après l’échec du référendum judiciaire

Le gouvernement italien est secoué par une série de démissions après la lourde défaite du référendum sur la réforme de la justice portée par Giorgia Meloni.

Deux responsables du ministère de la Justice ont quitté leurs fonctions, tandis que la Première ministre a appelé un ministre à démissionner, dans un contexte de crise politique.

Le sous-secrétaire Andrea Delmastro a notamment démissionné après des révélations sur ses liens financiers avec un restaurant associé à la mafia, alimentant la controverse.

Ce remaniement rapide traduit la volonté de Giorgia Meloni de reprendre la main après un revers majeur, en écartant les figures fragilisées et en tentant de limiter les conséquences politiques.

Le rejet du référendum, considéré comme une réforme phare du gouvernement, a porté un coup à l’autorité de l’exécutif à un an des élections générales.

Face à cette situation, la cheffe du gouvernement cherche à afficher une posture de fermeté pour restaurer sa crédibilité.

Cette séquence met en lumière les tensions persistantes entre le pouvoir politique et l’institution judiciaire en Italie.

Elle souligne également les difficultés pour la coalition au pouvoir à maintenir son cap face à une opposition renforcée et à une opinion publique divisée.