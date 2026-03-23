BBC : l’ancien dirigeant de Google Matt Brittin pressenti pour prendre la tête du groupe

L’ancien cadre de Google, Matt Brittin, aurait été nommé nouveau directeur général de la BBC, selon des informations du Times, en attente d’une confirmation officielle.

D’après le quotidien britannique, cette nomination aurait été validée par le conseil d’administration de la BBC lors d’une réunion récente, une annonce publique étant attendue dans les prochains jours.

Si elle se confirme, cette décision marquerait un tournant pour le groupe audiovisuel public, qui s’apprête à confier sa direction à une figure issue du secteur technologique.

Matt Brittin, ancien dirigeant de Google en Europe, est reconnu pour son expertise dans le numérique et la transformation des médias, un enjeu clé pour la BBC confrontée à la concurrence des plateformes en ligne.

Cette nomination intervient dans un contexte sensible pour l المؤسسة, après la démission annoncée de son actuel directeur général, Tim Davie, prévue début avril.

Le départ de Davie fait suite à des critiques visant le traitement éditorial de la BBC, notamment autour du montage controversé d’un discours de Donald Trump.

En attendant la prise de fonction d’un nouveau dirigeant, la direction intérimaire doit être assurée par Rhodri Talfan Davies, responsable des affaires internationales.

La possible arrivée de Matt Brittin pourrait ainsi marquer une nouvelle phase pour la BBC, entre défis éditoriaux, transformation numérique et enjeux de crédibilité.