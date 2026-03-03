Les alliés asiatiques des États-Unis s’inquiètent des conséquences d’un conflit prolongé avec l’Iran, redoutant qu’il n’affaiblisse les capacités américaines de dissuasion face à la Chine. À Tokyo, Taipei et ailleurs dans la région, responsables politiques et experts redoutent qu’un engagement militaire durable au Moyen-Orient ne détourne des ressources essentielles de l’Indo-Pacifique.

À Tokyo, des législateurs du parti au pouvoir se sont réunis lundi pour interroger des responsables gouvernementaux sur les plans d’évacuation, les réserves énergétiques et la base juridique des frappes américaines contre l’Iran. Le Japon, fortement dépendant des importations d’énergie du Moyen-Orient, craint également les répercussions économiques d’une escalade régionale.

À Taïwan, les inquiétudes portent davantage sur l’équilibre militaire face à Pékin. Certains responsables redoutent qu’un effort de guerre prolongé au Moyen-Orient n’encourage la Chine à tester la détermination américaine en Asie, estimant que Washington pourrait être contraint de redéployer une partie de ses forces navales vers le Golfe.

Des analystes soulignent également que les stocks de munitions américains, déjà sollicités par d’autres engagements récents, pourraient s’amenuiser en cas de conflit prolongé avec l’Iran. Une telle situation risquerait d’entraver les efforts de dissuasion à l’égard de la Chine, notamment autour de Taïwan et en mer de Chine méridionale.

À Sydney aussi, des responsables suivent de près l’évolution de la situation, conscients que toute réorientation stratégique des États-Unis pourrait modifier les équilibres sécuritaires régionaux. Pour ces alliés, la question centrale est de savoir si Washington peut soutenir simultanément un engagement militaire au Moyen-Orient tout en maintenant une posture crédible face à Pékin.