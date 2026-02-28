Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira samedi à la suite des frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, une escalade qui a plongé le Moyen-Orient dans un nouveau cycle de tensions. L’annonce a été faite par des diplomates onusiens.

L’organe composé de 15 membres se réunira à 16 heures, heure locale de New York (21 heures GMT), selon ces sources. La séance sera présidée par le Royaume-Uni, qui assure la présidence tournante du Conseil pour le mois en cours.

Cette réunion intervient alors que la situation sécuritaire dans la région suscite de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale. Les frappes ont provoqué des réactions diplomatiques en chaîne et ravivé les craintes d’un élargissement du conflit.

Le Conseil de sécurité pourrait examiner les conséquences des attaques, ainsi que les risques pour la stabilité régionale et la sécurité internationale. Plusieurs États membres ont déjà appelé à la retenue et à la désescalade.

La session de samedi devrait offrir une tribune aux grandes puissances pour exposer leurs positions respectives, dans un contexte marqué par de fortes divergences sur la gestion de la crise iranienne.