Retour de la pluie et de la fraîcheur : un changement de temps marqué ce jeudi

Après plusieurs jours de chaleur et de soleil, la météo change radicalement ce jeudi 4 juin. Une perturbation traverse une grande partie du pays, apportant des pluies fréquentes, un vent soutenu et des températures en nette baisse. Un contraste saisissant qui donnera parfois une impression de début d’automne, notamment sur la moitié nord.

Les précipitations les plus importantes sont attendues sur une vaste zone allant des Pyrénées au Massif central jusqu’aux Alpes. Sur les reliefs et leurs abords, les pluies pourront être soutenues. Plus au nord, les averses seront également nombreuses tout au long de la journée dans une ambiance humide et fraîche.

Le vent se renforcera particulièrement près de la Manche, où des rafales de 70 à 80 km/h sont attendues. Ce flux de nord-ouest contribuera à faire chuter les températures, qui repasseront sous les normales de saison dans de nombreuses régions.

Si ce temps maussade risque de décevoir les amateurs de soleil, il constitue une excellente nouvelle pour l’environnement. Ces pluies permettront de soulager les sols après plusieurs semaines souvent sèches, de favoriser la végétation et les cultures, tout en améliorant temporairement la qualité de l’air grâce à une baisse des concentrations de pollens.