Meta prévoit un centre de données d’un milliard de dollars dans le Wisconsin

La société Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, prévoit d’investir près d’un milliard de dollars dans un projet de centre de données situé dans le centre de l’État américain du Wisconsin.

Cette initiative souligne les efforts considérables de Meta, géant des réseaux sociaux, pour accroître ses investissements dans l’intelligence artificielle et l’infrastructure cloud.

En février, l’État du Wisconsin avait signé un accord d’incitations avec une entreprise non nommée, opérant sous un nom fictif, pour le développement d’un centre de données estimé à 837 millions de dollars sur plusieurs années. Selon un rapport de Bloomberg, qui a consulté des documents officiels, cette entreprise serait Meta, d’après une source proche du dossier.

Ces dernières années, les géants de la tech ont considérablement accéléré la construction de centres de données, afin de répondre aux besoins croissants en puissance de calcul liés au cloud computing et aux modèles d’IA de plus en plus complexes.

Meta a annoncé son intention d’investir jusqu’à 65 milliards de dollars en 2024, avec un fort accent sur l’infrastructure dédiée à l’intelligence artificielle, incluant notamment la construction d’une vaste installation en Louisiane.

L’entreprise possède déjà plusieurs centres de données dans le Midwest, notamment en Iowa et dans la banlieue de DeKalb, près de Chicago. Le projet du Wisconsin viendra s’ajouter à une série d’infrastructures majeures en cours de développement à travers les États-Unis.

Cependant, certains investisseurs s’interrogent sur la durabilité de cette frénésie de construction, surtout après que Microsoft a annoncé un ralentissement dans ce domaine, en raison de l’émergence de modèles d’IA moins coûteux et de l’impact potentiel des nouvelles taxes douanières américaines.

Meta intègre désormais l’intelligence artificielle dans l’ensemble de ses services — de la manière dont Facebook et Instagram ciblent les publicités à la sélection des contenus affichés à l’utilisateur.

L’IA est également utilisée dans ses produits grand public, tels que les casques Meta Quest et les lunettes connectées Ray-Ban Meta. Fin janvier, le PDG Mark Zuckerberg avait déclaré aux investisseurs qu’il s’attendait à ce que Meta dépense au final des centaines de milliards dans l’IA.

Le Wisconsin émerge progressivement comme une destination de choix pour les entreprises souhaitant implanter de grands centres de données. À Milwaukee, la plus grande ville de l’État, Microsoft construit actuellement une installation qui pourrait devenir l’une de ses plus vastes au monde.

Le projet Stargate, qui implique la société d’IA OpenAI, a également identifié le Wisconsin comme un site stratégique pour son expansion future.