Public Sénat : les notes de frais de son président Jean-Emmanuel Casalta provoquent une polémique, un audit envisagé

La chaîne Public Sénat est au cœur d'une polémique concernant les dépenses de son président, Jean-Emmanuel Casalta, jugées contestables par des sénateurs et des salariés. Des frais importants liés à des voyages en Corse, ainsi qu'un audit des dépenses, sont envisagés. La situation soulève des questions sur la transparence des finances publiques.

Une controverse secoue Public Sénat, la chaîne parlementaire financée par des fonds publics. Son président, Jean-Emmanuel Casalta, est mis en cause après des révélations de Mediapart concernant plusieurs dépenses professionnelles dont le caractère justifié est contesté. Billets d’avion, nuits d’hôtel et location de voiture : ces frais suscitent des interrogations parmi les salariés et plusieurs sénateurs, qui réclament désormais davantage de transparence. La direction de la chaîne confirme avoir proposé la réalisation d’un audit.

Selon les éléments révélés par Mediapart et rapportés par Le Monde ce samedi 10 octobre, des billets d’avion à destination de la Corse, où réside Jean-Emmanuel Casalta, auraient été pris en charge par Public Sénat pour un montant proche de 12 000 euros. Plusieurs nuits d’hôtel soulèvent également des questions en raison de leur coût, de leurs dates ou de la possibilité qu’elles aient bénéficié à une autre personne. Une location de voiture d’environ 1 000 euros figure également parmi les dépenses examinées. Ces éléments ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de conclure que toutes les sommes concernées auraient été irrégulièrement engagées.

Des sénateurs réclament des comptes à Gérard Larcher

Les révélations ont provoqué des interrogations en interne. Les salariés de Public Sénat doivent se réunir en assemblée générale lundi 12 octobre, après un comité social et économique extraordinaire organisé jeudi. La direction indique avoir proposé à l’actionnaire un audit portant sur les frais de déplacement et de transport. Jean-Emmanuel Casalta doit également être entendu le 20 octobre par le conseil de questure du Sénat, chargé notamment du contrôle des finances de l’institution.

Deux sénateurs, le socialiste Yan Chantrel et l’écologiste Thomas Dossus, ont écrit à Gérard Larcher pour réclamer la communication des notes de frais aux membres du conseil d’administration de la chaîne. Ils souhaitent également que la commission de contrôle des comptes du Sénat examine la conformité des dépenses aux règles applicables et vérifie les remboursements éventuellement effectués.

L’affaire est d’autant plus sensible que Public Sénat fonctionne grâce à des financements publics. Son budget atteint 17,6 millions d’euros en 2026, après une augmentation de 150 000 euros. Plusieurs salariés soulignent que leurs propres dépenses professionnelles font l’objet de contrôles stricts, alors que certaines émissions ont été supprimées de la grille.