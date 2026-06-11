Instagram supprime le compte de L’Incorrect : le magazine dénonce une censure et saisit la justice

Le magazine L’Incorrect accuse Meta d’avoir supprimé à deux reprises son compte Instagram sans explication claire ni procédure contradictoire. Après une première fermeture fin mai, un nouveau compte pourtant certifié et vérifié a été à son tour désactivé le 8 juin. Face à cette décision, la rédaction dénonce une atteinte grave à sa liberté de diffusion et annonce engager des actions judiciaires pour obtenir réparation.

Dans son communiqué, le média souligne qu’un réseau social est devenu un outil essentiel pour toucher ses lecteurs et faire vivre le débat public. L’Incorrect reproche à Meta de ne lui avoir fourni qu’une notification automatique, sans motif précis ni possibilité réelle de contester la sanction. Le magazine demande désormais le rétablissement de son compte ainsi qu’un échange transparent avec la plateforme américaine.

Des révélations qui avaient marqué le débat public

Cette affaire intervient alors que L’Incorrect s’est illustré ces derniers mois par plusieurs révélations médiatiques. En septembre 2025, le magazine avait notamment publié des extraits vidéo montrant une conversation entre les journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand et plusieurs responsables socialistes dans un café parisien. Ces images avaient suscité une importante polémique et relancé le débat sur l’impartialité du service public audiovisuel, les règles déontologiques du journalisme et les relations entre certains journalistes et le monde politique.

Pour la rédaction, la question dépasse désormais le seul cas de L’Incorrect. Elle concerne plus largement le pouvoir croissant des grandes plateformes numériques sur la circulation de l’information et la visibilité des médias.