Mouvement lycéen : des syndicats enseignants appellent à la grève jeudi 8 octobre

La mobilisation lycéenne recevra un nouveau soutien des personnels de l’éducation jeudi 8 octobre. Le SNES-FSU, le SNEP-FSU et le SNUEP-FSU appellent les enseignants à faire grève et à manifester aux côtés des élèves. Dans un communiqué publié mercredi, ces trois organisations estiment que le gouvernement n’a toujours pas apporté de réponse satisfaisante aux revendications. Elles souhaitent amplifier le mouvement tout en affirmant respecter l’indépendance des organisations lycéennes.

Cet appel intervient après les manifestations du mardi 6 octobre, qui ont réuni 266 000 personnes selon le ministère de l’Intérieur, contre 450 000 avancées par l’Union étudiante. L’Union syndicale lycéenne et l’Union étudiante demandent de poursuivre les blocages mercredi, avant de nouveaux cortèges jeudi. Les revendications portent notamment sur les moyens de l’enseignement public, les effectifs dans les classes et les conditions d’études. La CGT a également annoncé qu’elle serait de nouveau mobilisée auprès des jeunes.

Les enseignants veulent amplifier la mobilisation

L’engagement de ces syndicats renforce la dimension collective d’une contestation initialement portée par les élèves. Les organisations de la FSU mettent en avant de meilleures conditions d’apprentissage et davantage d’égalité. Elles doivent également réunir leurs instances pour décider des suites à donner la semaine prochaine, en envisageant un nouveau temps fort dans l’Éducation nationale. Le soutien annoncé pour jeudi s’inscrit donc dans une mobilisation susceptible de se prolonger.

Des initiatives locales complètent cet appel. En Seine-Saint-Denis, une intersyndicale réunissant la FSU, la CGT Éduc’action, SUD Éducation et la CNT invite les personnels à se mobiliser, y compris par la grève, jeudi 8 octobre à l’occasion du conseil départemental de l’Éducation nationale. Elle entend soutenir les demandes des lycéens et dénoncer ce qu’elle considère comme une répression du mouvement. L’ampleur des perturbations dépendra de la participation des personnels et des actions organisées dans chaque établissement.