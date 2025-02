Macron met en garde contre le risque d’une guerre généralisée en Europe

Emmanuel Macron a répondu en direct aux questions des Français ce jeudi sur ses réseaux sociaux, abordant la guerre en Ukraine et la sécurité européenne. Le président français a insisté sur le fait que la Russie représentait une “menace existentielle” pour l’Europe et qu’il était impératif d’augmenter les efforts de défense. Il a toutefois assuré que la France ne comptait pas envoyer de combattants en Ukraine, tout en n’excluant pas un déploiement de forces sous mandat international après la fin des hostilités pour garantir la sécurité de l’Ukraine.

Le chef de l’État a également annoncé qu’il se rendrait à Washington dans les prochains jours pour rencontrer Donald Trump, qui affiche une posture de plus en plus favorable à Moscou et critique envers Kiev. Emmanuel Macron entend lui rappeler que “être faible face à Poutine” serait une faute stratégique majeure et que laisser l’Ukraine sans soutien risquerait d’encourager d’autres agressions. Il a notamment souligné que si la Russie parvenait à conquérir l’Ukraine, elle récupérerait une armée et du matériel militaire occidental, ce qui rendrait sa puissance militaire inarrêtable.

Concernant Volodymyr Zelensky, le président français a réagi aux récentes attaques de Donald Trump, qui l’a qualifié de “dictateur sans élection”. Macron a défendu la légitimité du président ukrainien, rappelant que des élections ne peuvent être organisées dans un pays en guerre, où plusieurs millions de citoyens ont fui et où une partie du territoire est occupée. Il a affirmé que la démocratie en Ukraine ne pourrait être restaurée qu’une fois une paix durable instaurée.

Sur le plan militaire, Emmanuel Macron a plaidé pour une montée en puissance des capacités européennes en matière de défense. Il a appelé à un “effort de guerre” accru, estimant que les Européens devaient investir davantage et produire plus d’armements au sein de l’Union européenne. Il a annoncé vouloir mettre en place un “financement européen commun massif” pour éviter une dépendance excessive aux États-Unis, rappelant que plus d’un tiers des achats de défense des Européens sont actuellement réalisés auprès d’industriels américains.

Le président français a également averti que la guerre en Ukraine était en train de se mondialiser, citant la coopération militaire croissante entre la Russie, l’Iran et la Corée du Nord. Il a souligné que Moscou utilisait désormais des combattants nord-coréens et des drones iraniens, preuve selon lui que le conflit dépasse largement le cadre de l’Europe. Face à cette escalade, il a insisté sur la nécessité de renforcer la cybersécurité et de protéger les infrastructures critiques contre d’éventuelles attaques russes.

Enfin, Emmanuel Macron a conclu en affirmant que l’Europe devait se préparer à une nouvelle ère stratégique, où la paix ne pouvait plus être considérée comme acquise. Il a martelé que la sécurité de la France et de ses alliés était en jeu et que l’heure était venue pour l’Europe de prendre son destin en main. Il a rappelé que la solution ne pouvait être un simple cessez-le-feu, mais bien une paix durable qui empêcherait la Russie de recommencer son offensive contre l’Ukraine ou d’autres pays voisins.