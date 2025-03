Les marchés numériques connaissent des fluctuations malgré le sommet de la Maison-Blanche sur les cryptomonnaies et l’annonce de la réserve stratégique de Bitcoin

Les marchés numériques ont enregistré une baisse cette semaine malgré un événement historique aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a accueilli le premier sommet sur les cryptomonnaies à la Maison-Blanche, suivi de la signature d’un décret exécutif visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin et un stock d’actifs numériques. Simon Peters, analyste des cryptomonnaies chez eToro, a partagé son point de vue sur ces développements et la réaction des marchés.

Le sommet, auquel ont assisté les principales figures de l’industrie des cryptomonnaies aux États-Unis, marque la première fois qu’une ligne de communication directe est établie entre les plus hauts niveaux du gouvernement américain et le secteur des cryptomonnaies. Les discussions ont principalement porté sur le décret exécutif signé par le président Trump la veille du sommet, qui établit une réserve stratégique de Bitcoin ainsi qu’un stock d’actifs numériques.

David Sacks, responsable du département de l’intelligence artificielle et des cryptomonnaies à la Maison-Blanche, a publié un résumé du décret exécutif et de son importance sur la plateforme X (anciennement Twitter). Dans son message, ainsi que dans les fiches d’information publiées par la Maison-Blanche, il a été précisé que cette réserve sera financée à partir des Bitcoins saisis dans le cadre de procédures de confiscation d’actifs criminels ou civils.

Il est important de noter que le gouvernement américain a confirmé qu’il ne vendrait aucun des Bitcoins déposés dans cette réserve, ce qui devrait réduire la pression vendeuse sur le marché. Environ 200 000 Bitcoins, d’une valeur estimée à environ 18 milliards de dollars, seront conservés au lieu d’être vendus, une nouvelle perçue comme positive pour les détenteurs de Bitcoin.

Cependant, certains acteurs du marché ont été déçus par l’absence de confirmation d’un plan d’achat de nouveaux Bitcoins. Les fiches d’information n’indiquent aucune intention d’acheter du Bitcoin en dehors de ceux obtenus par confiscation. Bien que le décret exécutif autorise les ministres des Finances et du Commerce à élaborer des stratégies d’achat de Bitcoin sans affecter le budget, aucune garantie n’a été donnée quant à des acquisitions supplémentaires.

En ce qui concerne le stock d’actifs numériques, qui inclura des actifs numériques autres que le Bitcoin, le gouvernement a également confirmé qu’il n’achèterait pas d’actifs supplémentaires pour ce stock, sauf ceux obtenus par le biais de procédures de confiscation.

Après le sommet, les principales cryptomonnaies, comme Ethereum et Solana, ont enregistré des baisses allant de 9 % à 11 %, avant de remonter légèrement.

Simon Peters a commenté : « Nous sommes à un carrefour. Le sentiment général du marché reste influencé par les tarifs douaniers, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix à court terme. Cependant, la faiblesse du dollar américain et la réduction des taux d’intérêt pourraient créer un environnement plus favorable aux cryptomonnaies et aux autres actifs. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessant, a récemment réaffirmé l’engagement de l’administration à abaisser les taux d’intérêt afin d’alléger la pression sur les Américains. »