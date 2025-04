Les marchés boursiers mondiaux en hausse après la suspension des droits de douane par Donald Trump

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé, le dollar a retrouvé son équilibre, et la vente massive d’obligations s’est stabilisée ce jeudi, après l’annonce du président américain Donald Trump de suspendre temporairement l’application des lourds droits de douane imposés il y a quelques jours à des dizaines de pays.

Après plusieurs jours d’effondrement des marchés ayant effacé des milliers de milliards de dollars de capitalisation boursière et ébranlé les obligations américaines et le dollar, Trump a annoncé mercredi soir une suspension de 90 jours des droits de douane. Cette décision a fait rebondir les actions des sept plus grandes entreprises de Wall Street, augmentant leur capitalisation boursière de 1 500 milliards de dollars en une seule nuit.

Les indices S&P 500 et Nasdaq Composite ont enregistré leurs plus fortes hausses journalières en pourcentage depuis plus de dix ans. Le dollar a connu sa plus forte progression quotidienne face au yen en deux mois, et sa plus grande hausse face au franc suisse en cinq mois lors de la session précédente. Toutefois, il a légèrement réduit ses gains en Asie ce jeudi, soulignant l’incertitude persistante sur les perspectives à long terme, en l’absence de signes clairs d’apaisement de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

En Asie, les investisseurs ont accueilli favorablement cette exemption temporaire des droits de douane. L’indice Nikkei au Japon a bondi de 8 %, tandis que les contrats à terme européens ont fortement progressé. Les contrats à terme sur l’indice EuroStoxx 50 et sur le DAX allemand ont chacun augmenté d’environ 8 %. Les contrats à terme sur le FTSE britannique ont grimpé de 5,5 %.

Cependant, la décision de Trump ne concerne pas tous les droits de douane. La Maison Blanche a précisé que le tarif général de 10 % sur la majorité des importations américaines reste en vigueur. De plus, l’annonce n’a pas semblé avoir d’effet sur les taxes déjà imposées sur les voitures, l’acier et l’aluminium.

Trump a également accentué la pression sur la Chine, annonçant qu’il porterait les droits de douane sur les importations chinoises à 125 %, contre 104 % appliqués depuis mercredi. En réponse, la Chine a relevé mercredi ses droits de douane supplémentaires sur les produits américains à 84 % et a imposé des restrictions à 18 entreprises américaines, principalement dans le secteur de la défense.

Les marchés chinois ont ouvert en hausse ce jeudi, avec une progression de 1,6 % de l’indice des valeurs phares. Wong Kok Hong, responsable des ventes d’actions chez Maybank, a déclaré : « Le soulagement, pour l’instant, est que le commerce mondial ne va pas s’arrêter complètement ». Par ailleurs, la pression sur les obligations s’est également atténuée ce jeudi.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans est redescendu à 4,2889 %, après avoir atteint un pic de 4,5150 % lors de la session précédente, soit une hausse d’environ 13 points de base.