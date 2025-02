Les créations de Ramadan de « Velvety Couture » reflètent une vision créative célébrant l’authenticité

Velvety Couture possède une identité unique qui a fait de ses créations le centre d’attention des passionnés de mode dans le monde arabe. La marque s’inspire souvent de l’architecture ancienne et moderne, du patrimoine arabe authentique, ainsi que des arts islamiques, redonnant vie à l’héritage oriental et arabe avec des touches modernes tout en restant fidèle à l’authenticité.

Une inspiration de l’âme de Bassorah

Dans une démarche alliant la richesse du passé et l’élégance du présent, la marque Velvety Couture a lancé sa nouvelle collection ramadanesque « Rawaq », inspirée par les « shanasheels » de Bassorah, ces balcons en bois décorés qui font partie intégrante de l’architecture irakienne traditionnelle. Cette collection reflète l’alliance fascinante entre le patrimoine luxueux et la modernité audacieuse dans des créations raffinées qui séduiront les femmes en quête de singularité et d’élégance.

Entre tradition et modernité

Chaque pièce de la collection « Rawaq » est une véritable œuvre d’art, imprégnée d’élégance et de raffinement, tant au niveau de la coupe que des détails subtils inspirés du patrimoine. Avec son style unique alliant luxe royal et simplicité raffinée, Velvety Couture respecte particulièrement les goûts des femmes arabes et du Golfe, en leur proposant les plus belles innovations en matière de mode, parfaites pour briller au quotidien et lors d’occasions spéciales, y compris le mois sacré de Ramadan.

Concernant la vision créative de la maison, Latifa Al Shammari, directrice créative de la marque, confirme que Velvety Couture s’efforce de proposer des créations inspirées du patrimoine arabe avec une vision renouvelée : « Nous voulions que la nouvelle collection de Ramadan soit un hommage à l’architecture et à l’histoire riche de la région de Bassorah. Nous avons également cherché à concevoir des créations vivantes, reflétant une élégance unique qui allie harmonieusement l’authenticité et la touche moderne, ce que les femmes arabes recherchent particulièrement pendant le mois sacré de Ramadan. »

La magnificence des détails et des couleurs vibrantes

La marque est célèbre pour son utilisation de palettes de couleurs harmonieuses qui incarnent le luxe, allant des tons chauds terreux aux couleurs audacieuses et vibrantes, apportant ainsi une touche moderne attrayante aux créations.

La collection « Rawaq » se distingue par une magnifique palette de couleurs, inspirée des shanasheels traditionnels et des éléments visuels environnants. Le blanc ivoire, inspiré des fenêtres en bois ancien, se mêle aux nuances de brun chaud et de terracotta, reflétant l’authenticité des moucharabiehs traditionnels. Les touches de bleu marine, de vert et de turquoise ajoutent une dimension esthétique captivante, inspirée de l’atmosphère de la ville portuaire. Le rouge et le bordeaux, avec leur présence marquante, insufflent la vie de la ville.

La marque Velvety Couture utilise des tissus de luxe qui apportent à ses créations un toucher agréable, sublimant l’apparence féminine royale. Dans la collection « Rawaq », des tissus en dentelle, du crochet luxueux, de la mousseline fluide et du crêpe sont ornés de broderies artisanales minutieusement réalisées à la main avec des fils dorés et cuivrés, inspirés des motifs métalliques et des décorations en bois des shanasheels, certains étant rehaussés de perles naturelles et de cristaux, conférant ainsi une touche royale envoûtante.

Un équilibre entre féminité et audace

Les créations de Velvety Couture allient douceur et coupes audacieuses, mettant en valeur la féminité de manière raffinée et sans excès, avec des lignes élégantes qui subliment la silhouette féminine d’une manière éblouissante.

À travers ses détails uniques, « Rawaq » incarne la vision de Velvety Couture de présenter des créations où le patrimoine rencontre le luxe, et qui portent l’empreinte de l’histoire avec une touche moderne, offrant à chaque femme une silhouette inoubliable durant le mois de Ramadan, tout en racontant une histoire d’antan.