Les bénéfices de Goldman Sachs augmentent de 15 % au premier trimestre grâce au trading d’actions

Les bénéfices de Goldman Sachs ont augmenté de 15 % au premier trimestre de l’année, soutenus par les traders d’actions qui ont profité de la volatilité des marchés pour générer des revenus record. Toutefois, le PDG de la banque a mis en garde contre un environnement économique difficile à venir.

La banque d’investissement américaine rejoint ainsi ses concurrents, JPMorgan Chase et Morgan Stanley, qui ont également annoncé des bénéfices en hausse, malgré les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant les perspectives économiques. Ces derniers craignent notamment que les droits de douane ne stimulent l’inflation et entraînent une récession.

Le PDG David Solomon a déclaré :

« Alors que nous abordons le deuxième trimestre dans un environnement opérationnel très différent de celui du début d’année, nous restons confiants dans notre capacité à continuer à soutenir nos clients », tout en soulignant la « forte incertitude » qui a dominé les marchés durant le premier trimestre.

Les bénéfices de Goldman Sachs ont atteint 4,74 milliards de dollars, soit 14,12 dollars par action, pour la période se terminant le 31 mars, contre 4,13 milliards de dollars, ou 11,58 dollars par action, à la même période l’an dernier.

L’action de la banque a augmenté de 1 % à 500,30 dollars avant l’ouverture des marchés.

La volatilité des marchés a permis aux revenus du trading d’actions de bondir de 27 %, atteignant un record de 4,2 milliards de dollars, les investisseurs ayant rapidement réajusté leurs portefeuilles pour limiter l’impact des nouveaux droits de douane.

De leur côté, les revenus du trading d’obligations, de devises et de matières premières ont progressé de 2 %, atteignant 4,4 milliards de dollars.

En revanche, les commissions bancaires d’investissement ont reculé de 8 % à 1,9 milliard de dollars, en raison d’une baisse des honoraires de conseil.

Le marché des introductions en bourse reste atone, avec une baisse de près de 9 % de l’indice S&P 500 depuis le début de l’année. L’activité de fusions et acquisitions reste également faible.

Chris Marinac, directeur de la recherche chez Janney Montgomery Scott, a commenté :

« Je ne pense pas que la banque d’investissement soit morte, mais elle va ralentir. Ce ne sera plus ce que c’était auparavant. »

Ce changement reflète une évolution marquée du sentiment dans un secteur qui, il n’y a pas si longtemps, célébrait le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Depuis l’annonce des droits de douane plus tôt ce mois-ci, l’action de Goldman Sachs a chuté de 12 %, tandis que celles de JPMorgan et Morgan Stanley ont baissé respectivement de 4 % et 9 %.

Des inquiétudes existaient déjà avant ce repli. En mars, la société Oppenheimer a abaissé sa note sur Goldman Sachs, avertissant que les efforts de l’administration Trump pour modifier les règles du commerce mondial pourraient nuire à plusieurs entreprises actives sur les marchés de capitaux.

Les revenus de la division de gestion d’actifs et de patrimoine de Goldman Sachs ont baissé de 3 %, à 3,68 milliards de dollars, en raison de pertes sur les investissements en actions et obligations.

La banque gérait cependant un volume record de 3 170 milliards de dollars d’actifs au premier trimestre.

Un cadre de cette division a déclaré plus tôt ce mois-ci que les droits de douane avaient été un « choc de croissance », et a précisé que les économistes de la banque avaient revu à la hausse, puis à la baisse, leurs prévisions de récession après l’annonce, puis le report, des tarifs américains.

Goldman Sachs a également constitué 287 millions de dollars de provisions pour pertes de crédit, contre 318 millions de dollars l’année précédente.

Salaires élevés et surveillance accrue

David Solomon a reçu une prime d’actions de 80 millions de dollars pour rester en poste cinq années supplémentaires. Le président et directeur des opérations John Waldron, perçu comme son successeur potentiel, a également reçu une prime de fidélité de 80 millions de dollars sous forme d’actions restreintes.

Cela représente un revirement important pour l’équipe dirigeante, critiquée après une tentative ratée d’incursion dans la banque de détail, qui a coûté plusieurs milliards de dollars. La banque est depuis revenue à ses activités traditionnelles : banque d’investissement et trading.

Certaines voix se sont élevées contre ces primes jugées excessives. Les cabinets de conseil Institutional Shareholder Services et Glass Lewis ont ainsi appelé les investisseurs à rejeter ces récompenses, compliquant les efforts du conseil d’administration pour conserver ses talents, après plusieurs départs de hauts dirigeants ces dernières années.

L’assemblée générale annuelle de la banque est prévue pour le 23 avril, avec un vote des actionnaires sur plusieurs propositions, y compris celle des primes.

Bien que le résultat du vote ne soit pas contraignant, il est souvent pris en compte par les conseils d’administration dans leurs décisions futures.

Enfin, Goldman Sachs n’a recruté que 100 personnes au premier trimestre par rapport à décembre. Selon Reuters, la banque envisage de réduire ses effectifs dans le cadre de son évaluation annuelle des performances.