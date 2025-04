Les actifs de la société du gendre de Trump bondissent de 60  % en un an. Comment cela s’explique-t-il  ?

La valeur des actifs sous gestion d’Affinity Partners, société d’investissement américaine fondée par Jared Kushner, gendre de Donald Trump et l’un de ses principaux conseillers lors de son premier mandat, a augmenté de 60 % au cours de l’année écoulée. Fondée en 2021, comment cette entreprise récente a-t-elle réussi à accroître aussi rapidement ses actifs sous gestion, à prouver sa crédibilité et à attirer des milliards de dollars de capitaux étrangers, malgré les tensions géopolitiques en Europe de l’Est et au Moyen-Orient et les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales ?

Selon un dépôt réglementaire, la valeur des actifs gérés par Affinity est passée de 3 milliards à 4,8 milliards de dollars. En décembre 2024, Jared Kushner a expliqué que sa société avait levé 1,5 milliard de dollars de capitaux supplémentaires en 2024, notamment auprès de Lunate et du Qatar Investment Authority (le fonds souverain du Qatar). Des médias étrangers, cités par l’agence Reuters, ont également rapporté que l’Arabie saoudite aurait investi 2 milliards de dollars dans la société.

Quelle est l’histoire d’Affinity Partners ?

Lancée en 2021 à Miami, après le départ de Kushner de la Maison-Blanche, Affinity Partners s’est spécialisée dans les investissements dans des entreprises américaines et israéliennes cherchant à se développer en Inde, en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs en Asie.

D’après le New York Times, la société aurait perçu au moins 112 millions de dollars de frais depuis 2021, principalement de la part de l’Arabie saoudite et d’autres investisseurs étrangers. À la fin de 2021, les actifs étrangers sous gestion atteignaient déjà 3 milliards de dollars.

Affinity a signé un contrat de cinq ans, courant jusqu’en août 2026, avec ses principaux investisseurs, lui permettant de rechercher les entreprises dans lesquelles investir.

Pourquoi aucune distribution de bénéfices ?

Malgré les 3 milliards de dollars de liquidités à gérer dès ses débuts, le sénateur démocrate Ron Wyden s’est interrogé :

« Pourquoi Affinity Partners n’a-t-elle distribué aucun bénéfice à ses clients en 2021 ? »

L’Arabie saoudite verse à elle seule 1,25 % de frais annuels sur ses 2 milliards investis, tandis que d’autres investisseurs paient entre 1,25 % et 2 %. Au total, la société aurait perçu 157 millions de dollars de frais d’ici fin 2024, dont 87 millions en provenance d’Arabie saoudite, selon le New York Times, bien que les chiffres exacts n’aient pas été officiellement confirmés.

Dans une interview au New York Times, Jared Kushner a reconnu que la société avait avancé lentement dans l’investissement des 3 milliards levés, en raison de la forte concurrence sur les marchés du capital-risque, rendant difficile la recherche de bonnes opportunités d’investissement à court terme.

Où en sont les investissements ?

Fin 2023, 535 millions de dollars avaient été investis. Ce montant est monté à environ 1,1 milliard de dollars en juillet 2024, selon des informations internes à l’entreprise.

Une ascension liée au réseau de Kushner ?

Pour le spécialiste des marchés financiers Amr Wahib, cette performance s’explique par le réseau d’influence que Kushner a tissé lors de son passage à la Maison-Blanche. Ce réseau aurait permis à sa société de bénéficier d’un marketing mondial gratuit, en raison de son lien familial avec Donald Trump, ancien président des États-Unis.

Concernant les accusations de conflit d’intérêts et d’absence de rendement, Wahib souligne que la société a été fondée après le départ de Kushner de la Maison-Blanche en 2021 et est enregistrée auprès de la SEC, donc soumise à une régulation stricte.

« Si une irrégularité, même mineure, est détectée, le régulateur suspendrait immédiatement le trading de ses actions et lancerait une enquête », ajoute-t-il.

Il précise également qu’il est normal de ne pas distribuer de profits durant les cinq premières années d’une telle entreprise, surtout en vertu de l’accord signé avec les investisseurs, qui donne à Affinity jusqu’en 2026 pour identifier les entreprises dans lesquelles investir, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Afrique.