Le Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient revient en avril 2025

Pour sa 20e édition, le Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) investit Paris et la Seine-Saint-Denis du 1er au 14 avril 2025. Depuis sa création en 2006, ce festival s’impose comme une vitrine incontournable des cinématographies du Maghreb et du Moyen-Orient, offrant un espace de diffusion privilégié à des œuvres souvent absentes des circuits traditionnels. Cette année encore, les spectateurs auront l’occasion de découvrir une sélection riche et variée de films venus du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, de Palestine, du Liban, d’Égypte, d’Iran, d’Irak et de Syrie, avec des projections au Louxor, à l’Institut du Monde Arabe ou encore au cinéma L’Écran de Saint-Denis.

L’événement ne se limite pas aux seules séances de cinéma : des débats, tables rondes et rencontres professionnelles viendront enrichir la programmation. Cette édition met particulièrement à l’honneur le réalisateur palestinien Rashid Masharawi, dont l’œuvre occupe une place centrale dans le cinéma du Moyen-Orient contemporain. Des expositions, concerts et soirées DJ compléteront le festival, ancrant le PCMMO dans une approche culturelle globale, où l’image, la musique et la littérature dialoguent étroitement.

Depuis ses débuts, le festival a connu une évolution significative. D’abord dédié au cinéma marocain, il s’est élargi aux productions du Maghreb avant d’intégrer, en 2012, celles du Moyen-Orient. Ce développement a permis de révéler au public français des créations singulières et audacieuses, offrant un contrepoint aux stéréotypes souvent véhiculés sur ces régions. Après avoir programmé plus de 800 films en vingt ans, le PCMMO confirme son rôle essentiel dans la valorisation d’un cinéma en quête de visibilité, et sa 20e édition promet, une fois encore, de faire résonner les voix et les images d’un monde en perpétuelle mutation.