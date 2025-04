Le football espagnol  : un plaisir décuplé grâce à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) gagne du terrain chaque jour et devient un élément clé dans le développement du football, notamment dans le championnat de première division espagnole, géré par LaLiga.

Pour mesurer l’ampleur de l’intégration de l’IA dans le football espagnol, Javier Gil, directeur de la mise en œuvre et du développement de l’IA à LaLiga, a déclaré que celle-ci fait désormais partie intégrante de l’identité de l’organisation, qui est devenue une référence dans l’usage de cette technologie dans le monde du football.

Dans une interview accordée à Reuters, Gil a expliqué : « L’IA fait désormais partie de l’ADN de LaLiga. » « Il y a des années déjà, nous avons commencé à déployer des solutions fondées sur l’analyse prédictive et les algorithmes.»

Il a ajouté : « En matière d’IA, Javier Tebas, président de LaLiga, est un leader audacieux qui a très tôt perçu le potentiel de l’intelligence artificielle générative. » Il a décidé de créer un département dédié à son application et à son développement, afin de l’intégrer stratégiquement dans tous les domaines de LaLiga. »

Gil a souligné qu’il ne s’agit pas simplement d’appliquer des solutions IA par principe, mais bien pour la valeur concrète qu’elles apportent à la ligue et à ses compétitions.

Le succès de LaLiga dans l’utilisation de l’IA dépasse le cadre national, comme l’a précisé Gil : « L’IA générative ne s’est pas seulement révélée capable de transformer notre mode de fonctionnement, mais elle a aussi le pouvoir de transformer la société elle-même. » Nous avons une formidable opportunité de nous connecter à nos fans d’une manière nouvelle et de redéfinir l’industrie du divertissement. »

Il a ajouté : « En tant que ligue, nous avons aussi la responsabilité de partager nos connaissances avec d’autres championnats et fédérations, surtout dans un environnement aussi compétitif et en constante évolution. » « LaLiga restera toujours ouverte au partage de son savoir-faire avec toute organisation ou institution désireuse de co-construire une base de connaissances commune pour tirer parti de la technologie.»

Gil a également affirmé que « le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont des régions stratégiques pour LaLiga », en évoquant des initiatives comme les conseils donnés en Irak ou encore l’ouverture de leur bureau à Dubaï il y a dix ans, qui témoignent de l’engagement à long terme de LaLiga en matière d’innovation et de transformation technologique dans ces régions.

L’IA dans l’analyse des matchs

L’IA joue évidemment un rôle important dans l’analyse des matchs, comme l’a souligné Gil : « Il existe aujourd’hui de nombreuses façons d’appliquer l’IA. LaLiga enregistre plus de 3,5 millions de points de données par match grâce à un système de caméras de suivi installé dans tous les stades. »

Il a poursuivi : « Ce système constitue la base technique des solutions que nous fournissons à nos clubs pour se préparer aux matchs. » « C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles nos clubs sont si compétitifs sur la scène européenne.»

Ce système permet d’intégrer des statistiques avancées au signal de diffusion via le projet Beyond Stats, développé en partenariat avec Microsoft. « L’IA nous aide aussi à générer automatiquement des vidéos en temps réel et à les intégrer sur nos canaux numériques et ceux des clubs. »

Gil a reconnu qu’il est impossible de prédire comment les choses évolueront dans les deux prochaines années, voire les deux prochains mois :

« L’évolution technologique ne s’arrêtera pas, surtout avec les investissements massifs dans l’IA. De notre côté, nous pensons qu’il est de notre devoir d’offrir une formation continue à nos collaborateurs, afin de renforcer la sensibilisation à l’IA et d’encourager la créativité au sein des équipes. C’est la seule façon de continuer à développer nos solutions et à améliorer nos capacités. »

L’impact de l’IA au-delà du terrain

L’IA ne transforme pas uniquement le jeu sur le terrain, mais aussi l’expérience des spectateurs. Gil a indiqué :

« Bien sûr, ce n’est pas seulement de la responsabilité des ligues nationales. De nombreux clubs comme Séville, l’Atlético Madrid ou Alavés expérimentent déjà de nouvelles dynamiques pour améliorer l’expérience des fans grâce à la technologie et aux outils d’IA. »

Une collaboration internationale continue

LaLiga collabore avec plusieurs pays, dont les États-Unis, dans le domaine de l’IA. Gil a déclaré :

« Nous vivons une période passionnante marquée par d’énormes avancées technologiques. Les États-Unis ont toujours été une référence en matière d’innovation, de responsabilité et d’inspiration, et nous veillons à tirer pleinement parti de l’échange d’informations avec ce pays pour rester connectés à ce marché et en apprendre davantage chaque jour. »

LaLiga a également créé son propre influenceur virtuel pour dialoguer avec les fans dans différentes langues, sans barrières géographiques. Cette figure virtuelle sert aussi de plateforme pour tester des projets innovants comme des podcasts consacrés à l’IA et aux nouvelles technologies.

Alex , l’influenceur virtuel de LaLiga, partage chaque semaine avec les employés de l’organisation une synthèse des dernières nouvelles sur l’IA et la technologie, offrant une manière ludique de rester à jour dans un monde en constante évolution.

Des usages infinis dans le contenu

Concernant l’utilisation de l’IA dans les contenus produits par LaLiga, Gil a affirmé :

« Les possibilités sont infinies : de la génération automatique de vidéos, comme nous l’avons mentionné, à l’aide à la rédaction d’articles, en passant par le soutien créatif, les campagnes de marque, les publicités et les expériences interactives.»

Et de conclure :

« Nous avons une opportunité unique de continuer à explorer et apprendre grâce à tout ce que la technologie peut offrir. Pour nous, le partage des connaissances avec d’autres institutions sportives dans des discussions ouvertes n’est pas un luxe, mais la seule véritable voie pour continuer à apprendre et à évoluer ensemble. »