L’application « localiser mon appareil » de Google permet d’afficher les emplacements des contacts en temps réel

Dans une nouvelle mise à jour renforçant les capacités de l’application « localiser mon appareil » (Find My Device), Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de voir les emplacements des contacts qui partagent leur position avec eux en temps réel. Cette mise à jour permet de suivre les appareils et les personnes depuis un seul endroit, facilitant ainsi la gestion de leur propre emplacement ainsi que celui de leurs contacts de confiance.

Google a annoncé cette fonctionnalité début mars lors de la mise à jour « Pixel Drop », et a commencé à la déployer cette semaine pour les utilisateurs de smartphones Android, selon le site 9to5Google. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent voir directement sur la carte les emplacements des contacts ayant accepté de partager leur position avec eux. Une liste affiche également leurs adresses actuelles, la distance qui les sépare de l’utilisateur ainsi que l’heure de la dernière mise à jour de ces informations.

Bien que l’application Google Maps permette déjà le partage de localisation et le suivi des contacts de confiance, la mise à jour de « localiser mon appareil » simplifie l’accès à ces informations en les affichant de manière plus claire et fluide. Dans l’onglet « Personnes » (People tab), les utilisateurs peuvent choisir de voir les contacts qui partagent leur position avec eux, ainsi que les personnes avec qui ils partagent leur propre emplacement. Ils peuvent également basculer entre différents comptes Google et modifier les paramètres de partage de localisation directement depuis l’application via l’onglet situé en haut à droite de l’interface.

Cette mise à jour intervient près d’un an après le lancement du service « localiser mon appareil » par Google, rendant ce dernier plus aligné avec l’application « Find My » d’Apple. Cela améliore la capacité des utilisateurs à gérer la sécurité de leurs appareils et à suivre leurs emplacements plus facilement.