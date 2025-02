La mairie de Metz adresse une amende de 145 € à… un enfant de 4 ans

À Metz, un enfant de quatre ans est visé par une amende de 145 euros pour un dépôt sauvage d’ordures. Une situation improbable qui a provoqué la colère de son père, Anthony Barthélemy, et soulevé une polémique locale.

Le 25 janvier, alors qu’il déménage, Anthony Barthélemy constate que les bennes à ordures de la rue Mazelle sont pleines. Son fils, qui tient un sac-poubelle, le dépose alors sur le côté. Or, cette action est considérée comme un dépôt sauvage, passible d’une amende. Les agents de la Ville, en fouillant le sac, trouvent un mot avec le nom de l’enfant et l’adresse du coiffeur de l’immeuble. Sur cette base, un rapport de constatation est établi, et une amende de 145 euros est adressée… au nom du garçon de quatre ans.

Anthony Barthélemy, stupéfait, tente de contester. Il envoie un mail aux services municipaux : « Vous n’avez pas honte d’envoyer un PV à un enfant de quatre ans ? » Il admet qu’une sanction à son encontre aurait été compréhensible, mais trouve absurde de verbaliser un enfant en bas âge. L’adjointe au maire chargée de la propreté urbaine, Martine Nicolas, reste inflexible : « On verbalise au nom de qui on trouve. On n’a pas l’âge derrière. » Elle remet en cause la version du père et sous-entend qu’il aurait utilisé son fils comme prétexte pour éviter l’amende.

Face à la polémique, la mairie décide finalement de modifier le destinataire de la sanction. L’amende ne sera plus adressée à l’enfant, mais au coiffeur dont l’adresse figurait sur le mot retrouvé dans les déchets. Ironie du sort, ce dernier se retrouve impliqué malgré lui et devra s’expliquer avec le père du garçon. « Le père se débrouillera avec le coiffeur », conclut, implacable, l’adjointe au maire.