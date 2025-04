La chaîne NOVO19 du groupe Ouest-France dévoile son nom et son équipe dirigeante

Le groupe Ouest-France a levé le voile sur sa nouvelle chaîne de télévision, baptisée NOVO19, qui débutera ses émissions le 1er septembre 2025 sur le canal 19 de la TNT. Le nom de la chaîne, imaginé par l’agence Dream On, symbolise un « vent nouveau » dans le paysage audiovisuel français, en mettant l’accent sur la relation entre le public et la chaîne. NOVO19 proposera une large gamme de programmes incluant des magazines, des JT, du cinéma, du sport, de la fiction et des documentaires.

Une équipe dirigeante expérimentée pour NOVO19

Pour son lancement, NOVO19 s’entoure d’une équipe de direction paritaire composée de professionnels aguerris de la télévision. Guénaëlle Troly, la directrice générale, sera épaulée par Camille Moreau, directrice des programmes et antenne, et Rodolphe Guignard, directeur des contenus de production originale, qui ont tous deux une solide expérience sur des chaînes comme RMC Découverte et RMC Story. Mathilde Escamilla, spécialiste des acquisitions, et Céline Monsallier, directrice de la rédaction, rejoignent également l’équipe pour garantir la qualité des contenus diffusés.

La chaîne prévoit également un talk-show quotidien de 75 minutes, prévu chaque soir à 19h. En complément, NOVO19 vise à offrir des programmes proches de la vie des gens, avec une attention particulière portée à l’actualité régionale et nationale. La stratégie de la chaîne semble être centrée sur un contenu diversifié et accessible, avec une équipe dédiée à la production de programmes originaux. Les premiers mois seront essentiels pour installer NOVO19 comme une nouvelle référence dans le paysage audiovisuel français, et selon ses dirigeants, la chaîne sera en mesure de proposer une offre de contenus qui séduira un large public.