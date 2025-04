La CGT, SOS Racisme et la Ligue des droits de l’homme appellent à manifester contre le RN ‘partout en France’ le 12 avril

Plusieurs organisations, parmi lesquelles la CGT, SOS Racisme et la Ligue des droits de l’homme, appellent à manifester « partout en France » le 12 avril pour défendre l’État de droit, qu’elles estiment menacé par l’extrême droite, à la suite de la condamnation de Marine Le Pen. Selon SOS Racisme, un « large éventail d’organisations issues de la société civile – syndicats, associations antiracistes, féministes, de défense des droits humains et organisations étudiantes – » a décidé d’organiser cette mobilisation sous forme d’un rassemblement à Paris, accompagné de manifestations simultanées dans d’autres villes françaises.

SOS Racisme dénonce « de graves attaques remettant en cause la justice »

La CGT et la LDH ont confirmé leur participation à cet appel. Ces trois structures ne s’étaient pas jointes à la mobilisation organisée par les Écologistes et La France insoumise, prévue hier à Paris en réponse à un meeting de soutien à Marine Le Pen programmé le même jour.

À l’instar d’autres ONG, elles ont préféré s’inscrire dans une dynamique plus large et indépendante des partis, en travaillant à une initiative distincte, à laquelle des formations politiques pourraient toutefois s’associer. Cette manifestation du 12 avril pourrait ainsi convenir au Parti socialiste et au Parti communiste français, qui n’ont pas non plus soutenu l’appel à manifester ce dimanche, exprimant leur souhait d’une mobilisation dans un cadre dépassant le strict appel des partis.

SOS Racisme précise également : « Lundi dernier, le Rassemblement national, ainsi que plusieurs de ses dirigeants, cadres et élus, ont été condamnés pour détournement de fonds publics. Cette décision de justice a provoqué, de la part du RN mais aussi au-delà de ses rangs, de graves attaques remettant en cause la justice et les magistrats qui en sont les garants. »