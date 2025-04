Katy Perry dans l’espace, des célébrités enragent: «Vous vous dites engagées par la planète, qu’est-ce que vous allez faire là-haut?»

Le voyage spatial de la chanteuse Katy Perry, effectué hier à bord d’une fusée de Blue Origin, n’a pas manqué de faire réagir. Et pas toujours en bien. Tandis que l’artiste atteignait brièvement les étoiles, certaines personnalités n’ont pas mâché leurs mots, dénonçant une opération jugée déconnectée des enjeux actuels.

Emily Ratajkowski a notamment exprimé son indignation sur TikTok. Pour le mannequin, cette mission spatiale est « une parodie » face à la gravité de la situation écologique mondiale. « Vous vous dites engagées pour la planète, mais vous montez à bord d’un engin financé par une entreprise qui contribue massivement à sa destruction ? » a-t-elle lancé, visiblement ulcérée. Elle a également appelé ses abonnés à réfléchir aux ressources nécessaires pour un tel vol, concluant son message par un amer : « Je suis dégoûtée. »

« J’imagine que des milliards de dollars peuvent au moins offrir de bons mèmes. »

Même ton sarcastique du côté d’Olivia Wilde. L’actrice et réalisatrice a posté une story sur Instagram, ironisant sur le coût faramineux de l’opération : « J’imagine que des milliards de dollars peuvent au moins offrir de bons mèmes. » Une manière de souligner l’absurdité, selon elle, d’un tel spectacle.

Sur le plateau de l’émission Today with Jenna and Friends, c’est Olivia Munn qui a partagé son incompréhension : « Il y a tellement de choses plus urgentes à régler sur Terre… Qu’est-ce que vous allez faire là-haut ? »

Le vol, qui a duré un peu plus de dix minutes, a permis à Katy Perry et cinq autres femmes de dépasser la ligne de Karman – frontière symbolique de l’espace située à environ 100 kilomètres d’altitude. Aux côtés de la chanteuse se trouvaient notamment Lauren Sanchez, compagne de Jeff Bezos, Amanda Nguyen, militante des droits des victimes de violences sexuelles, et la journaliste Gayle King.

Il s’agissait du onzième vol habité organisé par Blue Origin, la société spatiale fondée par Jeff Bezos. Bien que ces missions soient décrites comme des avancées dans le tourisme spatial, elles suscitent de plus en plus de critiques pour leur déconnexion du contexte social et climatique mondial.