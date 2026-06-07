Paris va porter plainte après l’agression de la maire du 10e arrondissement lors de la Nuit Blanche

La Ville de Paris a annoncé son intention de déposer plainte après l’agression d’Alexandra Cordebard, maire du 10e arrondissement, survenue samedi soir en marge des événements organisés dans le cadre de la Nuit Blanche. Selon la municipalité, l’élue a été prise à partie alors qu’elle se trouvait devant une église où devait être présentée une œuvre artistique inscrite au programme de la manifestation culturelle.

Dans un communiqué, la mairie de Paris affirme que des individus présentés comme des « militants d’extrême droite » ont tenté d’empêcher l’ouverture du lieu de culte au public. Les tensions auraient éclaté alors que les organisateurs s’apprêtaient à accueillir les visiteurs venus découvrir l’installation artistique prévue dans l’édifice religieux. Les circonstances exactes de l’agression restent toutefois à préciser.

La Ville de Paris annonce des poursuites judiciaires

La municipalité parisienne a dénoncé avec fermeté des actes jugés incompatibles avec les principes démocratiques et la liberté de création artistique. Elle assure son soutien à Alexandra Cordebard et indique que toutes les démarches judiciaires nécessaires seront engagées afin que les responsabilités soient établies.

L’incident survient alors que plusieurs œuvres contemporaines présentées dans des lieux de culte ou du patrimoine ont déjà suscité de vives controverses ces dernières années. Les organisateurs de la Nuit Blanche défendent régulièrement la vocation de l’événement à favoriser le dialogue entre art, espace public et patrimoine culturel, tandis que certaines initiatives suscitent parfois des oppositions militantes.

La Nuit Blanche au cœur de la vie culturelle parisienne

La Nuit Blanche, rendez-vous culturel emblématique de la capitale, rassemble chaque année des centaines de milliers de visiteurs autour de performances, expositions et installations artistiques réparties dans de nombreux lieux parisiens. L’édition 2026 a mobilisé plusieurs dizaines de sites ouverts exceptionnellement au public.

Une enquête devrait permettre de déterminer précisément les circonstances des faits et d’identifier les personnes impliquées. La Ville de Paris a indiqué qu’elle resterait particulièrement vigilante face à toute tentative d’entrave à la tenue des manifestations culturelles organisées sur son territoire.