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Politique Justice et scandales 

Lyhanna, Darmanin reconnaît une faillite: « Il y a eu un dysfonctionnement terrifiant. J’ai du mal à dormir.»

8 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Lyhanna, Darmanin reconnaît une faillite: « Il y a eu un dysfonctionnement terrifiant. J’ai du mal à dormir.»
Lyhanna, Darmanin reconnaît une faillite: « Il y a eu un dysfonctionnement terrifiant. J’ai du mal à dormir.»

Ce lundi soir sur BFMTV, Gérald Darmanin a reconnu de graves manquements dans l’affaire Lyhanna. Le ministre de la Justice a parlé d’un « dysfonctionnement total » et d’un « dysfonctionnement absolument terrifiant » dans le traitement du dossier.

« Dans le cas précis de Lyhanna, on n’a pas besoin de nouveaux moyens ou de nouvelles lois. Nous avons failli. On aurait dû collectivement ne pas traiter cette affaire comme n’importe quelle autre affaire », a affirmé Gérald Darmanin.

Selon lui, les autorités auraient dû agir plus tôt pour protéger les enfants exposés au principal suspect. « On aurait dû d’abord mettre en protection les enfants, vérifier que ce monsieur n’avait pas porté atteinte à ses propres enfants ou s’il était en contact avec d’autres enfants. »

70.000 plaintes à vérifier

Le ministre est revenu sur la consigne donnée de revoir 70.000 plaintes impliquant des enfants d’ici au 14 juillet. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas de les clôturer « dans le mois qui vient », mais de vérifier, parmi ces dossiers, « combien sont traitées comme celles de l’affaire Lyhanna ».

Gérald Darmanin a expliqué vouloir identifier les situations comparables à celle dans laquelle un « dysfonctionnement absolument terrifiant » a été observé.

« Beaucoup de mal à dormir »

Le ministre de la Justice a aussi fait part de son trouble personnel face à l’affaire. Il a confié avoir « depuis plusieurs jours beaucoup de mal à dormir ». « J’ai aussi beaucoup de mal à regarder en face la façon dont ça s’est passé pour Lyhanna », a-t-il ajouté.

Le suspect encourt la perpétuité

Évoquant Jérôme Barella, principal suspect dans l’affaire Lyhanna, Gérald Darmanin a indiqué qu’« il encourt la perpétuité selon le Code pénal ». Le ministre a également tenu des propos très fermes sur les pédocriminels. « Je pense que les pédocriminels sont incurables personnellement. Pour ma part vouloir réinsérer des pédocriminels me paraît contraire à la vérité de ce qu’il se passe. Je pense que notre réponse pénale ne doit pas viser leur réinsertion future mais les priver de liberté le plus possible », a-t-il déclaré.

Darmanin écarte sa démission

Interrogé sur une éventuelle démission, Gérald Darmanin a répondu qu’il partirait seulement s’il estimait que cela pouvait améliorer le fonctionnement de la justice. « Si je pensais que j’étais responsable de la situation et que ça aiderait au fonctionnement de la justice, je le ferais », a-t-il déclaré. Le garde des Sceaux a expliqué vouloir rester en fonction pour porter la politique de protection de l’enfance. « Je me dis que quitter le bateau en pleine tempête, alors que j’essaie de mettre la politique de l’enfance en avant, je ne suis pas sûr que ça aiderait la cause. »

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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