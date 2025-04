Johnny Hallyday: le concert mythique de la Tour Eiffel diffusé au cinéma le 15 juin prochain lors d’une séance unique

C’est un événement que les fans de Johnny Hallyday ne vont sans doute pas vouloir manquer. Universal Music vient d’annoncer que le dimanche 15 juin, le 25e anniversaire du concert historique de Johnny à la Tour Eiffel sera diffusé au cinéma pour une séance unique, à 20h, le jour de l’anniversaire de Johnny. Ce concert sera diffusé dans 250 cinémas en France, Suisse, Belgique et Luxembourg ( Pathé Cinémas, UGC, CGR, Kinépolis, Cinéville, Mégarama et de très nombreux cinémas indépendants.)

L’apogée d’une carrière mythique

Le 10 juin 2000, Johnny Hallyday célèbrait ses 40 ans de carrière avec un concert gratuit et monumental au pied de la Tour Eiffel. Devant 600 000 spectateurs réunis sur le Champ de Mars et 9 millions de téléspectateurs devant leur écran, l’événement est entré dans l’histoire, établissant un record d’audience. Une communion hors norme entre l’artiste et son public.

Cette année-là, Johnny est alors au sommet. Son album Sang pour Sang connaît un succès phénoménal et révèle des titres devenus cultes : Vivre pour le meilleur, Sang pour sang et Allumer le feu. Ce soir-là, il livre une performance magistrale, électrisant la scène et rassemblant plusieurs générations de fans, tous venus acclamer le Taulier.

Un show historique en Dolby Atmos

Vingt-cinq ans plus tard, ce concert mythique renaît sur grand écran dans une version restaurée et sublimée par un son Dolby Atmos. L’occasion unique de revivre cette soirée exceptionnelle dans une qualité inédite.

Rendez-vous le dimanche 15 juin, jour anniversaire de Johnny, pour vibrer à nouveau avec cette performance légendaire.



