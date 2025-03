Jacques Delaporte, cofondateur du Grand Orchestre du Splendid, est décédé à 78 ans

Le musicien, compositeur et comédien Jacques Delaporte, connu pour avoir fondé Le Grand Orchestre du Splendid et coécrit le tube La Salsa du démon, est décédé le 13 mars 2025 à Colombes (Hauts-de-Seine), à l’âge de 78 ans, des suites d’une maladie. L’annonce a été faite par Bruno Moynot, directeur du Splendid et membre de la célèbre troupe comique.

Delaporte a marqué la scène musicale française avec des chansons festives et parodiques qui mêlaient jazz, swing et rythmes latins. Outre La Salsa du démon, qui a connu un immense succès dans les années 1980, il est également l’auteur de Macao ou encore Le Grand Léchant Mou. Compositeur pour le cinéma, il a signé la musique de Les Frères pétard et Nuit d’ivresse, collaborant avec des figures emblématiques du Splendid comme Josiane Balasko et Michel Blanc.

Né en 1946, Jacques Delaporte a débuté sa carrière en tant que musicien avant de se tourner vers la comédie. En 1977, il participe à la création du Grand Orchestre du Splendid, un collectif de musiciens et comédiens réunis autour d’un style burlesque et décalé. Avec un répertoire oscillant entre swing, salsa et chanson française, l’orchestre devient rapidement un phénomène scénique. En 2017, il célèbre ses 40 ans sur la scène de l’Olympia, et en 2024, il était encore en tournée avec Tout va très bien.

L’annonce de sa disparition a suscité de nombreuses réactions, notamment celle de Josiane Balasko, qui a rendu hommage à son ami sur Instagram : “Notre ami et complice Jacques Delaporte est allé voir ailleurs. Avec toi aussi, nous nous sommes tant marrés.” La troupe du Splendid, déjà endeuillée en octobre dernier par la disparition de Michel Blanc, perd ainsi un autre de ses piliers artistiques.