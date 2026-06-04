France – Royaume-Uni : l’accord migratoire « one in, one out » prolongé jusqu’au 1er octobre

La France et le Royaume-Uni ont décidé de prolonger jusqu’au 1er octobre leur accord migratoire dit « one in, one out », mis en place à l’été 2025 pour tenter de mieux encadrer les traversées clandestines de la Manche. Ce dispositif expérimental repose sur un principe simple : pour chaque migrant arrivé illégalement au Royaume-Uni par embarcation, une autre personne présente en France peut être admise légalement sur le territoire britannique.

Selon le ministre délégué à l’Europe, Benjamin Haddad, l’accord a permis, depuis son entrée en vigueur, de procéder à 606 réadmissions en France en échange de 588 admissions légales au Royaume-Uni. Si ces chiffres restent éloignés de l’objectif initial de 2 500 échanges fixé lors de la signature du texte, le gouvernement estime que le mécanisme constitue une première étape vers une meilleure coopération migratoire entre Paris et Londres.

Un dispositif contesté par les associations

Les autorités françaises et britanniques défendent un système destiné à décourager les traversées illégales tout en ouvrant des voies d’accès légales pour certains migrants. Benjamin Haddad reconnaît toutefois que les réseaux de passeurs adaptent continuellement leurs méthodes face aux nouvelles mesures mises en place. Depuis le début de l’année, plus de 1 800 personnes parties de Belgique seraient ainsi parvenues à rejoindre clandestinement le Royaume-Uni.

De leur côté, plusieurs associations dénoncent régulièrement les conséquences de ces politiques de contrôle. Elles estiment que le renforcement des dispositifs de surveillance pousse les migrants à emprunter des itinéraires toujours plus dangereux. En 2025, plus de 41 000 personnes ont traversé clandestinement la Manche à bord de petites embarcations, tandis qu’au moins 29 migrants ont perdu la vie lors de ces traversées, selon les données officielles françaises et britanniques.