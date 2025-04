Innovation chinoise, des robots de pointe pour les premiers secours

La Chine a dévoilé une série d’équipements de secours médicaux intelligents développés localement, parmi lesquels un robot de premiers secours et un robot de transport médical légers, capables de fournir un traitement rapide et efficace.

Selon l’agence de presse chinoise Xinhua, les développeurs ont indiqué que ces robots sont équipés de trois modes de déplacement : quadrupède, à quatre roues et à chenilles. Ils disposent de sept capacités, notamment la marche, la course, l’escalade d’immeubles, la montée de pentes, la position allongée, l’évitement et le franchissement d’obstacles.

Ils ont également souligné que ces robots peuvent être largement utilisés dans divers scénarios, notamment les opérations de secours en cas de catastrophes naturelles, les interventions dans des environnements complexes, les opérations de sécurité, ainsi que le transport médical avant et après l’hospitalisation.

Ces robots peuvent transporter des équipements de premiers secours tels que des respirateurs, des moniteurs de saturation en oxygène, des seringues, des appareils à ultrasons, des défibrillateurs, des dispositifs de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et des réservoirs d’oxygène. Ils peuvent fonctionner de manière stable dans des températures allant de 20 à 55 degrés Celsius.