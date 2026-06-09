Olivier Faure répond à Mélenchon : « la nouvelle France ne se bâtit pas sur la division »

Olivier Faure a profité de la soirée de lancement du nouveau laboratoire d’idées du Parti socialiste, lundi 8 juin, pour adresser une réponse ferme à Jean-Luc Mélenchon. Le premier secrétaire des socialistes a directement visé le leader insoumis et son projet de nouvelle France, estimant qu’il ne pourrait se construire sur les divisions permanentes. Cette mise au point intervient après les critiques publiques de Mélenchon concernant la composition de la liste des invités à cet événement, notamment la présence controversée de l’ancien préfet de police de Paris, Didier Lallement.

Polémique autour de Didier Lallement

La polémique avait éclaté autour de la participation de Didier Lallement à cette soirée socialiste. L’ancien préfet, figure controversée de la répression des manifestations sous le précédent quinquennat, a cristallisé les tensions entre le PS et La France insoumise. Jean-Luc Mélenchon n’avait pas manqué de critiquer vertement ce choix d’invitation, y voyant une forme de compromission avec les symboles d’une politique sécuritaire qu’il combat. Faure a choisi de ne pas laisser passer ces attaques, défendant sa ligne politique lors de la présentation de ce nouveau think tank censé nourrir la réflexion programmatique du parti.

L’unité de la gauche en question

Cette passe d’armes illustre les difficultés persistantes à maintenir l’unité de la gauche. Le premier secrétaire socialiste a clairement signifié que la reconstruction d’une alternative politique ne pourrait se faire dans un climat de querelles incessantes. Son message vise à la fois à préserver l’autonomie stratégique du PS face aux insoumis et à rappeler que les divisions nuisent à la crédibilité de toute ambition de transformation du pays. Le lancement de ce laboratoire d’idées marque également la volonté des socialistes de reprendre la main sur le débat intellectuel à gauche.