Gims annonce deux concerts exceptionnels à Paris La Défense Arena pour clore « Le Dernier Tour »

Gims s’apprête à marquer la fin de sa tournée événement avec deux concerts exceptionnels à Paris La Défense Arena, les 19 et 20 décembre 2025. Après une première date rapidement sold-out, l’artiste multi-récompensé a décidé d’offrir à ses fans une seconde soirée dans la plus grande salle indoor d’Europe.

Un show grandiose pour une tournée historique

Après plus de deux ans de tournée, Gims conclura « Le Dernier Tour » en grande pompe, avec un spectacle à la hauteur de son impressionnante carrière. Connu pour ses mises en scène spectaculaires et ses effets visuels époustouflants, le chanteur promet un show mémorable, mêlant pyrotechnie, scénographie immersive et invités surprises. Avec 300 000 billets déjà vendus pour cette tournée, ces deux ultimes dates à Paris seront le point d’orgue de ce tour de force musical.

Sur scène, Gims reprendra les titres emblématiques de son dernier album « Les Dernières Volontés de Mozart » (LDVM), qui comprend 18 morceaux et des collaborations prestigieuses avec Soolking, Carla Bruni et Tayc. Mais les fans pourront aussi s’attendre à un retour aux sources, avec les hits qui ont fait sa renommée comme Bella, J’me tire, Sapés comme jamais ou encore Est-ce que tu m’aimes ?.

Paris La Défense Arena : un lieu symbolique pour Gims

Ce n’est pas la première fois que Gims se produit dans cette enceinte mythique. En décembre dernier, il y avait déjà offert un concert époustouflant, après son passage en mai 2022 avec Sexion d’Assaut. Son retour dans cette salle ultra-moderne des Hauts-de-Seine confirme son statut d’artiste majeur de la scène francophone, capable de remplir des arènes gigantesques et de fédérer un public fidèle.

Un événement à ne pas manquer : ouverture des billets

Avec une demande extrêmement forte, la billetterie a ouvert et les places risquent de s’arracher rapidement. Les tarifs varient entre 60 et 99 euros, en fonction des catégories. Si vous voulez assister à l’un des concerts de cette fin d’année 2025, ne tardez pas à réserver vos places sur le site officiel de Paris La Défense Arena.

Après ces deux dates, Gims pourrait bien faire une pause dans sa carrière scénique, alors ne manquez pas cette dernière occasion de le voir en live et de célébrer avec lui la fin d’une tournée légendaire.