Le Printemps des Comédiens épinglé par la Chambre régionale des comptes pour sa gestion « préoccupante »

La Chambre régionale des comptes (CRC) d’Occitanie a rendu public ce lundi 8 juin un rapport sévère sur la gestion du Printemps des Comédiens, l’un des festivals de théâtre les plus importants de France, créé à Montpellier en 1987. La juridiction financière y dénonce « d’importants dysfonctionnements de gestion et de contrôle » portant sur la période 2019-2024, sous la direction de Jean Varela, qui a dirigé l’institution de 2011 à fin 2025. Le rapport, initié par un signalement du président du conseil départemental de l’Hérault, pointe notamment « un certain effacement des instances de gouvernance au profit du seul directeur » : sans disposer des pouvoirs et délégations nécessaires, Jean Varela aurait « concentré une grande partie des prises de décisions », laissant de nombreuses dépenses « insuffisamment justifiées ».
Des dépenses peu documentées, 12,8 millions d’euros de subventions publiques mal contrôlées
La CRC cite plusieurs exemples concrets : deux ruptures conventionnelles signées par le directeur pour un montant total de 143 000 euros, ainsi que les budgets « peu détaillés » de deux productions majeures — 720 529 euros pour Après la répétition/Persona d’Ivo van Hove en 2023, et 911 517 euros pour Bérénice de Romeo Castellucci avec Isabelle Huppert en 2024. Sur six ans, le festival a bénéficié d’un soutien public de 12,8 millions d’euros de la part du département, de la Métropole de Montpellier, de l’État et de la région, mais ces financeurs « n’ont pas exercé pleinement leur rôle de contrôle », souligne la CRC. La présidente de la juridiction, Valérie Renet, a précisé lors d’une conférence de presse que la part du budget consacrée à l’artistique était passée de 40% à 30% sur la période, signe d’une dérive structurelle. Jean Varela conteste de son côté le diagnostic, affirmant à la CRC que l’association présentait « des comptes positifs, avec un excédent de 183 000 euros ». Une version que réfute le maire de Montpellier Michaël Delafosse, qui a déclaré à l’AFP avoir « constaté l’ampleur du déficit, que la Métropole est venue compenser » et ne pas « s’interdire rien » sur le plan judiciaire. La Métropole avait mis fin aux fonctions de Jean Varela en décembre 2025 en invoquant « des incertitudes financières et un manque de transparence de la direction ». Le nom du successeur, désigné par un jury, doit être annoncé mercredi.
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