Val-d’Oise : une jeune femme mise en examen après la mort par balles d’un homme de 21 ans

Une femme de 24 ans a été mise en examen pour meurtre et placée en détention provisoire après avoir reconnu avoir tiré sur un homme de 21 ans retrouvé mort vendredi à Saint-Brice-sous-Forêt, dans le Val-d’Oise. L’information a été confirmée lundi par le parquet de Pontoise.

La victime, originaire de Seine-Saint-Denis, avait été découverte sans vie en début de matinée dans un secteur isolé de la commune. À proximité du corps, les enquêteurs avaient retrouvé plusieurs étuis de munitions, laissant rapidement penser à une exécution par arme à feu.

Quatre impacts de balle relevés

Les premières constatations médico-légales ont mis en évidence plusieurs blessures par balles. Selon le parquet, quatre impacts ont été relevés au niveau du dos et du torse du jeune homme.

Les circonstances exactes du drame demeurent encore floues. D’après des éléments rapportés par les enquêteurs, le corps aurait été retrouvé dans un champ, tandis que le véhicule de la victime a été découvert accidenté dans un autre département, en Seine-et-Marne.

Une suspecte identifiée lors de l’enquête

L’enquête a connu une avancée décisive lorsque deux personnes se sont présentées sur le lieu où les policiers effectuaient des constatations autour du véhicule accidenté. Elles ont immédiatement été placées en garde à vue.

Au cours de ses auditions, la jeune femme de 24 ans a reconnu être l’auteure des tirs mortels. Elle a expliqué que les faits s’étaient déroulés dans le cadre d’une rencontre avec la victime, sans que davantage de précisions ne soient apportées à ce stade sur le contexte exact.

Des investigations toujours en cours

Au-delà du chef de meurtre, la suspecte est également poursuivie pour transport sans motif légitime d’une arme de catégorie B, usurpation d’identité susceptible d’entraîner des poursuites contre un tiers et modification de l’état des lieux afin de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Les magistrats soupçonnent en effet que certains éléments de la scène de crime aient été déplacés ou altérés après les faits. Les investigations devront désormais déterminer le mobile du meurtre ainsi que le rôle éventuel d’autres personnes.

Une information judiciaire ouverte

L’enquête, initialement menée en flagrance par les services spécialisés de la police judiciaire du Val-d’Oise, se poursuit désormais dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour meurtre.

Placée sous mandat de dépôt, la jeune femme devra répondre de ses actes devant la justice tandis que les enquêteurs poursuivent leurs recherches afin d’éclaircir les circonstances précises de cette affaire criminelle.