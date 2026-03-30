Un homme poignardé dans le tramway ce matin à Paris ​

Une tentative d’homicide s’est produite ce lundi matin dans un tramway parisien, rapporte le syndicat sûreté RATP sur X. Les faits se sont déroulés sur la ligne T3B, au niveau de Porte de Clignancourt.
Selon le syndicat, un voyageur a reçu « sept coups de couteau portés sans raison apparente ». Grièvement blessée, la victime s’est réfugiée dans la rame avant de faire un malaise à hauteur de La Chapelle. Son pronostic vital est engagé.
Toujours selon cette même source, l’auteur des faits est en fuite.
Jérôme Goulon
Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J.
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