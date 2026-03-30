Un homme poignardé dans le tramway ce matin à Paris ​

Une tentative d’homicide s’est produite ce lundi matin dans un tramway parisien, rapporte le syndicat sûreté RATP sur X. Les faits se sont déroulés sur la ligne T3B, au niveau de Porte de Clignancourt.

Selon le syndicat, un voyageur a reçu « sept coups de couteau portés sans raison apparente ». Grièvement blessée, la victime s’est réfugiée dans la rame avant de faire un malaise à hauteur de La Chapelle. Son pronostic vital est engagé.

Toujours selon cette même source, l’auteur des faits est en fuite.