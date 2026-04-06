Orly : un avion EasyJet contraint de remettre les gaz après des tirs de feux d’artifice

Un avion de la compagnie EasyJet a dû interrompre sa phase d’atterrissage à l’aéroport d’Orly après des tirs de mortiers d’artifice observés à proximité des pistes. L’appareil, en provenance de Venise, a finalement pu se poser sans incident après une nouvelle approche.

Selon les premiers éléments, le pilote a décidé de reprendre de l’altitude après avoir aperçu des fumées dans la zone d’atterrissage. Cette manœuvre de sécurité, prévue par les procédures aéronautiques, n’a à aucun moment compromis la sécurité des passagers, a assuré la compagnie.

Des tirs liés à un cortège festif

Les investigations s’orientent vers des tirs provenant de communes voisines, notamment Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi. Des images montrent plusieurs individus tirant des mortiers depuis un véhicule, possiblement dans le cadre d’un convoi de mariage.

Ces tirs, qui seraient de nature festive mais non autorisés, ont néanmoins perturbé l’approche de l’appareil. À ce stade, aucune interpellation n’a été signalée et les circonstances exactes restent à préciser par les enquêteurs.