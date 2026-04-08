À Marseille, un suspect blessé s’évade de l’hôpital après un refus d’obtempérer

Hier, Marseille s’est réveillée avec un scénario digne d’un mauvais polar, mais bien réel: un homme de 42 ans, grièvement blessé la veille lors d’un refus d’obtempérer, s’est échappé de l’hôpital en passant par la fenêtre de sa chambre, selon des sources proches de l’enquête.

Lundi, vers 14h15, tout avait commencé dans le secteur de La Granière, dans le 15e arrondissement. Signalé après un vol à l’arraché dans le centre-ville, le suspect avait été pris en chasse par la brigade anticriminalité avant de filer en scooter vers les quartiers nord, puis de percuter une voiture de la police municipale arrivée en renfort, collision qui l’a laissé gravement touché.

Une chambre sans surveillance, une fenêtre comme issue

Une chambre sans surveillance, une fenêtre comme issue Le détail fait grincer des dents: son état de santé n’avait pas permis de lui notifier une garde à vue et sa chambre ne faisait pas l’objet d’une surveillance spécifique. Résultat, une ouverture, quelques secondes et l’homme s’est volatilisé, laissant derrière lui une chaîne de décisions qui, mises bout à bout, ressemblent à une porte entrouverte.

La préfecture de police a confirmé que des recherches étaient en cours pour le retrouver, tandis que le syndicat FO de la police municipale affirme que le suspect, en semi-liberté, est déjà connu pour plusieurs vols avec violence. Dans une ville où les refus d’obtempérer et la petite délinquance saturent déjà les agendas, cette cavale improvisée ajoute une question de fond: jusqu’où le système tient-il quand le réel va plus vite que les procédures.