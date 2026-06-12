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À Fleurance, l’adieu bouleversant à Lyhanna, 11 ans et demi

12 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
À Fleurance, l’adieu bouleversant à Lyhanna, 11 ans et demi
À Fleurance, l’adieu bouleversant à Lyhanna, 11 ans et demi

Les obsèques de Lyhanna se tiennent ce vendredi après-midi à Fleurance, dans le Gers, plus d’une semaine après la découverte du corps de l’enfant. La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnes venues accompagner la famille dans ce moment de recueillement.

Le maire salue “le courage” et “la dignité” de la famille

Présent lors des obsèques, le maire de Fleurance, Grégory Bobbato, a rendu hommage à la fillette et à ses proches. Dans une prise de parole empreinte de gravité, l’élu a salué “le courage” et “la dignité” de la famille face à l’épreuve. Il a également tenu à rappeler que l’hommage rendu ne s’adressait pas à un symbole, mais à une enfant. “Nous ne disons pas au revoir à un symbole mais à une enfant de 11 ans et demi”, a-t-il affirmé.

Un hommage simple pour une enfant disparue trop tôt

La cérémonie a débuté dans l’après-midi, dans une atmosphère de silence et d’émotion. Les personnes présentes se sont rassemblées pour témoigner leur soutien aux proches de Lyhanna et partager un moment de mémoire autour de l’enfant. Un texte a été lu en hommage à la fillette, avant un lâcher de ballons organisé en son souvenir.

À Fleurance, cette disparition a profondément marqué les habitants. L’hommage rendu ce vendredi a été celui d’une communauté unie autour d’une famille endeuillée, dans le respect et la retenue. Au-delà de l’émotion collective, la cérémonie a replacé Lyhanna au centre de l’hommage : une enfant de 11 ans et demi, dont la mémoire a été honorée avec pudeur.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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