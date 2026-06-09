Océans : la France annonce trois nouvelles aires marines protégées et renforce sa lutte contre la pollution plastique

À l’occasion du Neptune Forum organisé à Paris, un an après la Conférence des Nations unies sur l’océan de Nice, le gouvernement français a dévoilé plusieurs mesures destinées à renforcer la protection des espaces maritimes. Trois nouvelles aires marines de protection forte seront créées en baie d’Audierne, en Guadeloupe ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ces annonces s’inscrivent dans la stratégie nationale de préservation de la biodiversité marine alors que les scientifiques alertent sur une dégradation continue de l’état des océans à l’échelle mondiale.

Avec ces nouvelles zones protégées, la part des eaux maritimes françaises bénéficiant d’un niveau élevé de protection atteint désormais 14,68 %. Ce statut impose des restrictions très strictes sur certaines activités humaines telles que la pêche, l’extraction de ressources ou encore certaines formes de tourisme. Le gouvernement espère ainsi atteindre son objectif de 14,8 % d’eaux placées sous protection forte d’ici la fin de l’année, engagement pris lors de la Conférence des Nations unies sur les océans organisée à Nice en 2025.

Une mobilisation internationale qui se poursuit

Ces annonces interviennent dans un contexte diplomatique marqué par les avancées du traité international sur la haute mer, destiné à mieux protéger les espaces marins situés en dehors des juridictions nationales. Signé par plus de 90 pays à ce jour, ce texte représente une étape majeure pour la gouvernance des océans. Les autorités françaises souhaitent désormais accélérer sa mise en œuvre et visent la participation d’au moins 120 États lors de la première conférence des parties consacrée à la haute mer prévue en janvier 2027 aux Nations unies.

Pour les responsables français engagés dans les négociations internationales, la multiplication des ratifications constitue un levier essentiel afin de renforcer la protection des espaces marins les plus vulnérables. Même si certaines grandes puissances maritimes n’ont pas encore rejoint l’accord, les diplomates estiment que le soutien croissant de nombreux États permet déjà de créer une dynamique favorable à une meilleure préservation des océans à l’échelle mondiale.

Un nouveau plan contre les déchets plastiques

Le gouvernement a également présenté les grandes lignes d’un plan d’action interministériel consacré à la lutte contre les déchets plastiques en mer pour la période 2026-2030. Cette stratégie vise à réduire les flux de déchets qui rejoignent chaque année les milieux marins depuis les cours d’eau, les villes ou les activités côtières. Les autorités rappellent qu’environ 12 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans à travers le monde, provoquant des dégâts considérables sur les écosystèmes.

Ce nouveau programme prévoit notamment des actions de prévention, un renforcement des contrôles ainsi que des campagnes de sensibilisation destinées au grand public et aux acteurs économiques. L’objectif est d’agir sur l’ensemble de la chaîne de production et de consommation afin de limiter durablement les rejets de déchets dans les milieux naturels et de réduire leur impact sur la faune et la flore marines.

Des indicateurs environnementaux toujours préoccupants

Malgré ces avancées, les données publiées dans le dernier baromètre Starfish montrent que l’état global des océans continue de se dégrader. Les scientifiques constatent une accélération des effets du changement climatique et de la perte de biodiversité marine. Le nombre d’espèces marines menacées d’extinction continue d’augmenter tandis que les épisodes de blanchissement des récifs coralliens atteignent des niveaux records sous l’effet du réchauffement des eaux.

Les experts soulignent également que la hausse du niveau des mers s’accélère. Selon les dernières observations, le rythme d’élévation du niveau marin a doublé entre 2012 et 2025 par rapport aux décennies précédentes. Cette évolution représente une menace croissante pour les zones côtières, les écosystèmes littoraux ainsi que pour des millions de personnes vivant à proximité des rivages.

Des objectifs encore loin d’être atteints

À l’échelle mondiale, les aires marines protégées couvrent désormais un peu plus de 10 % de la surface des océans, une progression notable mais encore insuffisante au regard des objectifs internationaux. Les spécialistes rappellent que seule une faible partie de ces espaces bénéficie d’une protection réellement forte ou intégrale, garantissant une préservation efficace de la biodiversité.

Face à l’urgence environnementale, les organisations scientifiques et les associations de protection de la nature estiment que les efforts devront être considérablement renforcés dans les prochaines années pour atteindre l’objectif international visant à protéger 30 % des océans d’ici 2030. Les annonces françaises constituent ainsi une nouvelle étape, mais elles illustrent également l’ampleur du défi qui reste à relever pour préserver durablement les écosystèmes marins.