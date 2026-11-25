Move forward or backward in the article 1 × Close the player

Listen to the article Audio reading of the article

Scène insolite en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre hongrois Peter Magyar ont délaissé le protocole diplomatique pour participer à une partie de volley-ball avec des lycéens. La rencontre s’est déroulée mardi au lycée Lajos-Kossuth de Berehove, dans la région de Transcarpatie, à l’occasion d’une visite officielle du chef du gouvernement hongrois en Ukraine.

Les deux dirigeants ont rejoint les élèves dans le gymnase de l’établissement, échangeant plusieurs ballons sous les yeux des personnes présentes. Péter Magyar et Volodymyr Zelensky ont tous deux partagé des images de cette séquence sur leurs réseaux sociaux.

« C’est ainsi que nous nous sommes soudainement retrouvés à jouer au volley-ball avec de jeunes Hongrois et le président ukrainien, au lycée Lajos-Kossuth de Berehove », a écrit Péter Magyar sur Instagram, accompagnant son message de trois cœurs aux couleurs du drapeau hongrois.

Deux dirigeants sur le terrain avec des lycéens

L’établissement, qui célébrera son 125e anniversaire en 2027, accueille plus de 500 élèves. Les cours y sont dispensés en hongrois, tandis que l’apprentissage de l’ukrainien et de l’anglais fait également partie du programme scolaire.

Avant de participer à cette partie de volley-ball, les deux responsables politiques ont échangé avec les élèves et leurs enseignants sur leurs conditions de scolarité, leurs études et leurs aspirations professionnelles.

Ils ont également visité un hôpital récemment modernisé grâce au soutien de partenaires internationaux, dont la Hongrie et les États-Unis.

Un rapprochement diplomatique après les années Orbán

Cette visite intervient plusieurs mois après la victoire électorale de Péter Magyar face à Viktor Orbán⁠, qui avait dirigé la Hongrie pendant seize ans.

Les relations entre Budapest et Kiev avaient été particulièrement tendues sous le précédent gouvernement hongrois, notamment en raison des désaccords concernant le soutien à l’Ukraine, les sanctions contre la Russie et les droits de la minorité hongroise en Transcarpatie.

Depuis son arrivée au pouvoir, Péter Magyar a engagé des discussions avec les autorités ukrainiennes. Les deux pays sont notamment parvenus à un accord concernant les droits de la minorité hongroise en Ukraine⁠, portant notamment sur l’enseignement et l’usage de la langue hongroise.

La Hongrie annonce de nouvelles aides à l’Ukraine

Au cours de leur rencontre, Volodymyr Zelensky et Péter Magyar ont également abordé plusieurs dossiers économiques et diplomatiques, parmi lesquels l’approvisionnement énergétique, le développement des liaisons ferroviaires, la modernisation des postes-frontières et les exportations agricoles ukrainiennes.

Le Premier ministre hongrois a apporté des équipements médicaux, des médicaments, des générateurs et des véhicules, représentant une aide d’environ un milliard de forints.

Budapest a également annoncé la création d’un programme doté d’un milliard de forints supplémentaires, destiné à soutenir les services de santé, l’éducation et la vie culturelle de la communauté hongroise de Transcarpatie.

Péter Magyar a toutefois rappelé que l’Ukraine devait respecter les mêmes conditions que les autres pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne.

La journée avait débuté par un hommage conjoint aux soldats ukrainiens tombés au combat, dans un cimetière d’Oujhorod, avant de se poursuivre par cette rencontre avec les lycéens et une conférence de presse commune.