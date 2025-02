En plein procès pour viols, Gilbert Rozon doit son salut financier à Laurent Ruquier

L’ancien magnat de l’humour Gilbert Rozon traverse une période difficile. Alors que son procès pour viol s’est ouvert au Canada en décembre ( neuf femmes l’accusent d’agressions sexuelles survenues entre les années 1980 et le début des années 2000), le producteur est au bord du gouffre financier.

Gilbert Rozon bénéficie toutefois toujours du soutien de certains alliés influents. Parmi eux, l’animateur français Laurent Ruquier, qui lui a prêté 3 millions de dollars canadiens en 2019 pour l’aider à couvrir une partie de ses frais judiciaires.

Un prêt inespéré pour éviter la faillite

« Je suis ruiné », a confié Gilbert Rozon selon La Presse. « Sans l’aide de Laurent, j’aurais fait faillite. » Laurent Ruquier a en effet avancé 2 millions d’euros (près de 3 millions de dollars). En échange, il a pris des garanties sur l’appartement parisien de l’ex-producteur, situé dans un quartier prestigieux du 16e arrondissement. Aujourd’hui encore, Gilbert Rozon reste redevable de cette somme.

Un besoin urgent de liquidités malgré la vente de Juste pour rire

Le besoin d’argent de Rozon interroge, notamment après la vente de son empire Juste pour rire pour 65 millions de dollars en 2018. Cependant, il explique que plus de la moitié de cette somme a été absorbée par le remboursement de dettes et de frais divers : le remboursement des banques et créanciers, les litiges juridiques avec un groupe média, la fermeture de filiales internationales et des indemnités de départ versées à d’anciens cadres

De plus, un paiement différé de 12 millions prévu dans la vente ne lui aurait jamais été versé, Juste pour rire ayant été placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers en 2024. Gilbert Rozon tente désormais de récupérer cet argent auprès de son ancien actionnaire majoritaire, Creative Artists Agency (CAA), une somme qui, avec les intérêts, atteindrait 17 millions de dollars.

Des frais de justice colossaux

Les démêlés judiciaires de Gilbert Rozon ont largement contribué à sa situation financière précaire. Entre 2018 et 2020, il s’est opposé à l’action collective des Courageuses, un groupe de femmes l’accusant d’agression sexuelle. Il s’est aussi défendu lors d’un procès criminel, où il a été acquitté en 2020, et son procès civil, intenté par neuf femmes pour viol et agression sexuelle, est toujours en cours. Ces dernières lui réclament un total de 14 millions en dommages punitifs.

Le soutien indéfectible de Laurent Ruquier

Malgré la gravité des accusations, Laurent Ruquier a toujours soutenu son ami. En 2018, il déclarait dans Le Point :

« Un ami est un ami. Gilbert n’a tué personne et, à ma connaissance – j’attends que la justice prouve le contraire –, violé personne. »

Il dénonçait également ce qu’il considérait comme un abandon brutal de Gilbert Rozon par son entourage professionnel. Aujourd’hui, bien que Laurent Ruquier refuse de s’exprimer sur le sujet, il continue à le soutenir financièrement. En novembre dernier, il a renouvelé ses hypothèques sur l’appartement parisien du producteur canadien.

Un patrimoine encore conséquent

Malgré ses difficultés, Gilbert Rozon conserve plusieurs biens immobiliers. Son appartement parisien, acquis en 1994 pour l’équivalent de 1,6 million d’euros, pourrait aujourd’hui valoir trois fois plus. Il possède également des propriétés à Saint-André-d’Argenteuil, évaluées à 2 millions de dollars, et a vendu plusieurs biens au Québec, dont une maison à Outremont.

Quant à sa fortune passée, il reconnaît avoir gagné de l’argent, mais affirme avoir tout réinvesti dans son entreprise : « Tout était dans Juste pour rire.

Aujourd’hui, en pleine bataille judiciaire, Gilbert Rozon tente de sauver ce qui peut encore l’être, tout en comptant sur le soutien précieux de l’un de ses derniers alliés, Laurent Ruquier.

Pour rappel, le verdict du procès de Gilbert Rozon est attendu d’ici le 28 mars.