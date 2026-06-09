Baccalauréat 2026 : les mathématiques font leur grand retour avec une épreuve anticipée inédite

Le baccalauréat 2026 marque un tournant important dans l’enseignement secondaire français avec l’introduction d’une épreuve anticipée de mathématiques pour tous les élèves de première générale et technologique. Après plusieurs années de débats sur la place des mathématiques dans le cursus scolaire, près de 530 000 lycéens passeront cette semaine un examen inédit qui comptera désormais dans leur dossier Parcoursup. Une évolution majeure qui témoigne de la volonté des pouvoirs publics de réaffirmer le rôle central de cette discipline dans la formation des futurs étudiants.

Cette nouvelle épreuve intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant le niveau des élèves français en mathématiques. Depuis la réforme du lycée menée en 2019, les mathématiques avaient disparu du tronc commun obligatoire en voie générale, provoquant de nombreuses critiques de la part du monde éducatif, des scientifiques, des entreprises et des responsables politiques. Les résultats de l’enquête internationale Pisa publiés en 2023, qui ont mis en évidence une baisse historique du niveau des élèves français dans cette matière, ont largement contribué à accélérer la réflexion sur leur réintégration dans le parcours commun.

Une épreuve adaptée aux différents profils d’élèves

Vendredi matin, les candidats disposeront de deux heures pour répondre à une série de questions conçues pour évaluer leurs connaissances fondamentales et leur capacité de raisonnement. Particularité notable : l’utilisation de la calculatrice ne sera pas autorisée, afin de privilégier la maîtrise des automatismes et des méthodes de calcul. L’épreuve, dotée d’un coefficient 2, sera notée sur 20 points et comportera une première partie sous forme de questionnaire à choix multiples ainsi qu’un ensemble d’exercices indépendants portant sur différentes notions du programme.

Afin de tenir compte de la diversité des parcours suivis au lycée, trois sujets distincts ont été élaborés. Les élèves ayant choisi la spécialité mathématiques composeront sur un sujet spécifique correspondant à leur niveau d’approfondissement. Les lycéens de la voie générale qui n’ont pas retenu cette spécialité passeront une épreuve basée sur les mathématiques intégrées à l’enseignement scientifique, tandis que les élèves de la voie technologique composeront sur les notions du tronc commun adaptées à leur formation.

Une note désormais prise en compte pour Parcoursup

L’une des principales nouveautés réside dans l’utilisation de cette note pour l’accès à l’enseignement supérieur. Comme l’épreuve anticipée de français, les résultats obtenus en mathématiques figureront désormais dans les dossiers examinés par les établissements via Parcoursup. Le ministère de l’Éducation nationale estime que cette mesure permettra aux formations de disposer d’un indicateur plus précis du niveau réel des candidats dans une discipline souvent déterminante pour la réussite dans de nombreux cursus.

Pour les élèves qui poursuivront la spécialité mathématiques en terminale, cette épreuve anticipée ne remplacera pas l’examen final de la discipline prévu l’année suivante. Elle constituera plutôt une première évaluation nationale permettant de valoriser les acquis de première et d’apporter davantage de visibilité aux établissements du supérieur lors de l’examen des candidatures.

Un débat qui reste vif dans la communauté éducative

Si le gouvernement présente cette réforme comme une manière de redonner aux mathématiques la place qu’elles occupaient traditionnellement dans la formation générale des lycéens, certaines organisations syndicales y voient avant tout un outil supplémentaire de sélection pour l’enseignement supérieur. Plusieurs enseignants dénoncent une pression accrue exercée sur les élèves dès la classe de première, estimant que cette évaluation répond davantage aux besoins de Parcoursup qu’à des objectifs pédagogiques.

La session 2026 comporte également une particularité régionale. Dans plusieurs établissements du Pays basque, certains candidats envisagent de rédiger leur copie de mathématiques en basque, alors que cette possibilité ne devait officiellement être ouverte qu’à partir de la session 2028. Une initiative qui pourrait relancer le débat sur la place des langues régionales dans les examens nationaux et sur les modalités d’application de cette future mesure.