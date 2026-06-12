L’inflation accélère en France et atteint 2,4 % sur un an en mai

La hausse des prix a de nouveau accéléré en France au mois de mai. Selon les données publiées par l’Insee, l’inflation s’établit à 2,4 % sur un an, contre 2,2 % en avril. Ce niveau reste inférieur aux pics observés en 2022 et 2023, mais il marque une rupture après plusieurs mois de ralentissement. Cette progression intervient dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés de l’énergie et de reprise de certains coûts de services.

Le principal moteur de cette hausse est l’énergie. Les prix du gaz ont rebondi de 11,3 % sur un mois après avoir reculé en avril, contribuant fortement à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Les tensions géopolitiques observées ces dernières semaines sur les marchés pétroliers et gaziers ont également pesé sur les coûts énergétiques supportés par les ménages et les entreprises.

L’économie française confrontée à un ralentissement de la désinflation

Les services restent également un facteur important de la hausse des prix. Leur inflation atteint 2,1 % sur un an, contre 1,8 % le mois précédent. Les dépenses liées aux transports, aux loisirs, à l’hébergement ou encore à certains services du quotidien continuent d’augmenter sous l’effet de coûts salariaux plus élevés. Cette situation montre que l’inflation ne se limite plus aux seules matières premières ou à l’énergie mais touche une partie plus large de l’économie.

Pour les économistes, ces chiffres traduisent un ralentissement du mouvement de désinflation observé depuis plus d’un an. Si l’inflation reste proche de l’objectif de 2 % fixé par la Banque centrale européenne, le rebond enregistré en mai rappelle que le retour à une stabilité durable des prix n’est pas encore acquis. L’évolution des cours de l’énergie dans les prochains mois sera particulièrement surveillée, tout comme ses conséquences sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les décisions de politique monétaire en zone euro.