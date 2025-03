Éclipse lunaire et lune orangée : c’est bientôt !

Le ciel de mars nous réserve une belle surprise avec une éclipse totale de la Lune qui coïncidera avec la pleine Lune. Ce spectacle astronomique sera visible dans la nuit du 13 au 14 mars 2025, mais il ne sera pleinement observable que depuis l’ouest de la France, Si l’éclipse est bien totale, la France ne pourra en observer qu’une phase partielle. Selon Gilles Dawidowicz, vice-président de la Société astronomique de France, l’éclipse sera visible uniquement à partir de 6h58, alors que la Lune se couchera à 7h12. Le lever du Soleil, prévu à 7h21, viendra rapidement faire disparaître l’éclipse. Autant dire que la

Lors de cette éclipse, la Lune ne disparaîtra pas totalement mais prendra une teinte cuivrée. Ce phénomène s’explique par la diffusion de la lumière solaire à travers l’atmosphère terrestre, qui filtre certaines longueurs d’onde et donne cette coloration particulière. Pas de Lune rouge sang cette fois, mais une nuance orangée qui pourrait offrir un joli spectacle, si les conditions météorologiques le permettent. Pour espérer voir cette Lune cuivrée, il faudra se lever tôt et trouver un endroit avec un horizon dégagé vers l’ouest. L’heure idéale d’observation se situera entre 7h et 7h15, un laps de temps très court.

Ceux qui manqueront l’événement pourront se rattraper lors de la prochaine éclipse similaire, prévue du 7 au 8 septembre 2025, ou encore en mars 2026. Enfin, un autre rendez-vous majeur attend les amateurs d’astronomie : l’éclipse solaire de la fin mars 2025, qui sera visible partout en France.