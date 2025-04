Droits de douanes : « plus faibles et plus pauvres », Emmanuel Macron riposte contre les Etats-Unis de Donald Trump

La France ne compte pas se laisser faire. L’Europe non plus. Après la hausse brutale des droits de douanes exigée par Donald Trump, « d’une ampleur inédite« , le Président de la République Emmanuel Macron a réagi publiquement depuis l’Elysée ce jeudi 3 avril. Il exhorte notamment les investisseurs à cesser leurs placements aux États-Unis.

De même, Emmanuel Macron se montre offensif et promet une “riposte dans les jours à venir”. Selon lui, « avec les décisions de cette nuit, l’économie américaine, les entreprises ou les citoyens américains sortiront plus faibles et plus pauvres « . Le Président demande d’être « réactifs, unis et organisés » pour répondre à cette hausse. « On n’est pas naïfs, donc on va se protéger« .

Il faut que « les investissements prévus ces dernières semaines soient un temps suspendu tant qu’on n’a pas clarifié les choses » avec les Américains. Emmanuel Macron fait référence notamment au deal géant signé par CMA CGM aux Etats-Unis. Mais aussi aux contrats de toutes les entreprises européennes.

Annonces de Donald Trump: "L'économie américaine et les Américains en sortiront plus faibles et plus pauvres", affirme Emmanuel Macron pic.twitter.com/dVx4Keustm — BFMTV (@BFMTV) April 3, 2025

« Décision brutale et infondée »

Dans cet extrait diffusé sur X, Emmanuel Macron parle ensuite d’une « décision brutale et infondée« . Il explique qu’on « ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs« . Cette décision est un « impact massif qui va toucher tous les secteurs de l’économie et de l’export européen« .

Poursuivant : « c’est 1,5% de notre PIB qui représente nos exportations vers les Etats-Unis« .

« Quel message pourrait-on tirer de l’investissement de milliards de dollars par les grands acteurs européens dans l’économie américaine alors qu’ils nous frappent au même moment ? Nous devons faire preuve de solidarité collective« .