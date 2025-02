Des écureuils volants géants: l’incroyable découverte de paléontologues américains

Il y a environ 5 millions d’années, les forêts d’Amérique du Nord étaient le témoin de vols planés d’écureuils volants géants. Un phénomène mis en lumière par une découverte paléontologique majeure.

Dans les Appalaches, près de Gray, Tennessee, des chercheurs ont en effet exhumé le premier fossile nord-américain du genre Miopetaurista, un écureuil volant de la taille d’un chat domestique, pesant approximativement 1,4 kg. Cette découverte, publiée dans le Journal of Mammalian Evolution, offre un aperçu fascinant de la faune préhistorique de la région.

Les Miopetaurista étaient dotés d’une membrane appelée patagium, s’étendant entre leurs membres antérieurs et postérieurs, leur permettant de planer d’arbre en arbre avec une agilité remarquable. Bien que des espèces actuelles d’écureuils volants géants existent en Asie, notamment du genre Petaurista, Miopetaurista ne possède aucun descendant direct parmi les espèces modernes. Cette absence de descendance directe soulève des questions sur les raisons de leur extinction et sur les dynamiques évolutives qui ont conduit à la répartition actuelle des écureuils volants.

Les scientifiques estiment que ces écureuils volants géants faisaient partie d’une vague de migration ayant traversé le pont terrestre de Béring, une étendue de terre reliant autrefois l’Asie à l’Amérique du Nord, il y a environ 5 millions d’années. Ce corridor migratoire a permis à de nombreuses espèces de coloniser de nouveaux territoires, enrichissant ainsi la biodiversité des deux continents. La présence de Miopetaurista en Amérique du Nord témoigne de ces échanges fauniques et des adaptations nécessaires pour survivre dans des environnements variés.

La découverte de ce fossile exceptionnel dans les Appalaches offre aux paléontologues une occasion unique d’étudier les écosystèmes anciens et les interactions entre espèces. Elle souligne également l’importance des corridors migratoires dans la dispersion des espèces et l’évolution de la biodiversité mondiale. Les raisons précises de l’extinction de Miopetaurista restent encore à élucider, mais cette trouvaille constitue une avancée significative dans la compréhension de l’histoire évolutive des écureuils volants et des mammifères arboricoles en général.