Mondial : M6 vend ses spots publicitaires jusqu’à 500.000€ pendant les matchs

Pendant la Coupe du monde 2026, qui débute aujourd’hui, M6 diffuse gratuitement 54 matchs, dont l’ensemble des rencontres de l’équipe de France. Cette diffusion s’accompagne d’une grille tarifaire publicitaire spécifique, avec des prix qui varient selon les affiches, le moment de diffusion et la présence ou non des Bleus. Les tarifs concernent notamment les spots de 20 secondes diffusés autour des matchs. Ils peuvent aller de 10 000 euros à 500 000 euros selon les emplacements.

Un spot avant match coûte 70 000 euros sans l’équipe de France

Pour un match sans l’équipe de France, un spot publicitaire de 20 secondes diffusé avant la retransmission est tarifé à 70 000 euros. Lorsque l’équipe de France joue, le prix du même format passe à 135 000 euros. La présence des Bleus entraîne donc une hausse de 65 000 euros pour cet emplacement publicitaire.

Les matchs des Bleus font presque doubler certains tarifs

L’écart de prix entre un match avec la France et un match sans la France est important. Sur les spots diffusés avant la retransmission, le tarif passe de 70 000 euros à 135 000 euros, soit une progression de plus de 90%. Cette différence montre le poids commercial de l’équipe de France dans la valorisation des espaces publicitaires. Un match des Bleus est vendu beaucoup plus cher aux annonceurs qu’une autre rencontre.

Les tirs au but avec la France peuvent atteindre 500 000 euros

Les tarifs les plus élevés concernent les moments les plus suivis des rencontres. Un spot diffusé pendant une séance de tirs au but avec l’équipe de France peut atteindre 500 000 euros. Ce montant correspond au haut de la grille tarifaire. Il concerne un moment très précis du match, lorsque l’audience est susceptible d’être maximale et que l’attention des téléspectateurs est particulièrement élevée.

Les prix augmentent à chaque tour de la compétition

La grille tarifaire évolue selon l’avancée de la compétition. Plus les matchs se rapprochent des phases finales, plus les prix des spots augmentent. Le parcours de l’équipe de France a donc un effet direct sur les recettes publicitaires potentielles de M6. Une qualification des Bleus pour les tours suivants permet à la chaîne de commercialiser certains écrans à des prix plus élevés.

Une finale avec les Bleus vaut beaucoup plus qu’une finale sans eux

La présence de l’équipe de France change fortement la valeur commerciale d’un match. Une finale avec les Bleus permettrait à M6 de vendre ses espaces publicitaires à des niveaux nettement supérieurs à ceux d’une finale sans la France. Pour la chaîne, l’enjeu ne repose donc pas seulement sur le nombre de matchs diffusés, mais aussi sur les affiches concernées et sur le parcours de l’équipe nationale.